全新Audi A5「房車、旅行車」本周發表！性能車380萬起價格搶先曝光

▲保發中心流出S5、S5 Avant兩款性能車價格。（圖／翻攝自保發中心）
記者徐煜展／綜合報導
全新世代接替A4車系的A5即將在本周五發表問世，台灣保發中心搶先曝光作為頂規S5、S5 Avant性能車兩款售價，搭載3.0升V6渦輪動力，售價380萬起。
▲S5、S5 Avant搭載3.0升V6渦輪，具有quattro四驅系統。（圖／翻攝自Audi）
保發中心並不等於實際上市價格，但可作為大約上市價格帶參考，以流出資料得知，作為頂尖S5、S5 Avant性能車代表，搭載3.0升V6汽油渦輪，結合7速雙離合變速箱、quattro四驅系統，繳出367匹馬力、56.1公斤米扭力，S5售價380萬、S5 Avant旅行車售價389萬。
▲2.0升渦輪作為入門款，具有2種輸出。
至於一般款則為2.0升渦輪，採前驅配置，台灣提供150匹、204匹馬力等規格，4門房車版本車尾採斜背式設計，帶來 coupe化的視覺延伸。Avant 旅行車則延續實用與美型兼備的風格，尾部整合OLED尾燈，並強調整體流線感與車身比例的均衡。
車內座艙全面數位化，導入曲面螢幕設計，包括 11.9 吋數位儀錶、14.5 吋中央觸控螢幕與選配的 10.9 吋副駕螢幕，構成三螢幕數位座艙，並搭載HUD抬頭顯示器。
讀者迴響