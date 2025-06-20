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台灣大改款「速霸陸Forester」今年提前見！TOYOTA油電加持日本賣爆

▲速霸陸美規油電森林人Forester Hybrid 。（圖／翻攝自Subaru）

▲原本預計今年第4季登台的Forester休旅！有望提前導入。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

今年台灣速霸陸Subaru新車重頭戲！正在籌備的Forester休旅可是被寄予不少厚望，原本預計今年第4季登台的Forester，台灣有望提前至第3季販售，而這款有TOYOTA加持的「森林人」Forester休旅，更在日本爆紅創下萬張訂單！

▲SUBARU Forester

▲台灣速霸陸終於準備迎來新一代Forester！還有國外正夯的全新油電。（圖／翻攝自速霸陸）

▲全新油電系統可繳出1,000公里以上續航。

速霸陸Forester於日本創下破萬張訂單，遠高於日本原廠月販售2,400輛目標，主要歸功於全新的油電技術加持。

第6代速霸陸Forester休旅亮點在於全新的油電系統，全新稱為S:HEV油電採用TOYOTA擅長的電氣化技術，去年已用在Crosstrek小休旅上，以代號FB25的2.5升水平對臥引擎，結合TOYOTA THS油電，該動力比過去的e-BOXER相比，效率提升20%，油箱容積從原本48L擴充至63L，一桶油可超過1,000公里續航。

▲速霸陸美規油電森林人Forester Hybrid 。（圖／翻攝自Subaru）

▲外型、內裝更是有感進化，貼近年輕消費族群。

新一代速霸陸Forester休旅，外型、內裝有感進化，尺碼4,656x1,829x1,730mm，軸距達2,670mm，其有稜有角的全新外型帶來不錯的視覺年輕感，內裝則是比照Crosstrek、WRX Wagon等新生代車款，導入直列的11.6吋多媒體螢幕，且支援先進的Eyesight主被動安全防護。

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