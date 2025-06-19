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「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！上市不到一個月訂單爆量

▲TOYOTA Corolla Cross日本改款訂單爆量，暫時停售。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Corolla Cross日本改款訂單爆量，暫時停售。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本預計今年3～4季開賣第6代TOYOTA RAV4，或許是6代RAV4等待空窗期發酵，讓消費者反而轉往6月初剛發表的改款Corolla Cross，讓上市不到一個月Corolla Cross訂單爆量，當地經銷商宣布暫時停售。

▲TOYOTA Corolla Cross日本改款訂單爆量，暫時停售。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Corolla Cross GR Sport預計8月正式開賣，訂單同樣踴躍。

日本TOYOTA Corolla Cross改款爆火，原廠尚未公布實際訂單數量。日本改款配備、外觀都有感升級，全面以油電作為銷售主力正合日本市場胃口。除了一般款Corolla Cross暫時停售外，就連8月要上市的Corolla Cross GR Sport也湧入不少訂單，Corolla Cross GR Sport也暫停開放接單。

日本Corolla Cross採1.8升油電，售價自2,760,000至3,689,000日圓，折合新台幣約57.6-77萬元。Corolla Cross則為2.0升油電，售價為3,895,000日圓，折合新台幣約81.3萬。

▲TOYOTA Corolla Cross日本改款訂單爆量，暫時停售。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣傳出今年底前將為Corolla Cross GR Sport進行改款。

台灣市場規劃上，去年底已經上市小改款Corolla Cross，不過隨著歐洲、日本相繼釋出全新外觀的Corolla Cross GR Sport，台灣市場日前傳出，終於有望為Corolla Cross GR Sport換上新衣服，跟進歐日規針對Corolla Cross GR Sport推外觀新改款。

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關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅RAV4

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