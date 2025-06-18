ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「省油掀背車Prius」北美推新年式特仕車！折合新台幣111萬

▲新年式TOYOTA Prius PHEV北美亮相！全車黑化特仕車超殺。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式TOYOTA Prius PHEV北美亮相！全車黑化特仕車超殺。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA省油大將Prius PHEV於北美推出新年式，藉由新年式新增超帥、夠殺的Nightshade Edition特仕車，售價37,795美金，折合新台幣111萬。

▲新年式TOYOTA Prius PHEV北美亮相！全車黑化特仕車超殺。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式TOYOTA Prius PHEV北美亮相！全車黑化特仕車超殺。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廠徽、保桿等細節全部經過徹底黑化。

這可不是一般的黑化特仕車，原廠強調全車採用光澤的黑色金屬烤漆，比起一般的黑色更深邃，為Prius PHEV帶來更強的殺氣。全車黑化的相當徹底，包括黑色牛頭牌廠徽、燻黑車門把、前後保桿等，搭配專屬的19吋黑色鋁圈。

除了全黑特仕車外，原廠另提供芥末黃、珍珠白等其他顏色，其他色系也能搭載部分黑化套件，無論亮色或深色車漆都能與暗黑套件形成強烈對比，提升視覺效果。

▲新年式TOYOTA Prius PHEV北美亮相！全車黑化特仕車超殺。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝同樣以黑色作為主題。

進入車內，同樣延續黑化Nightshade主題，內裝以黑色為主軸，搭配黑色車縫線與鋼琴烤漆飾板，連排檔頭、車門飾板與中央鞍座等細節皆採黑色處理。搭配標配的8向電動調整駕駛座、加熱前座與皮質包覆方向盤，不僅視覺質感強烈，也兼顧實用與舒適。

動力搭載2.0升PHEV第5代油電系統，可輸出220匹馬力，並具有77公里的純電行駛能力，安全防護也配置TSS 3.0帶來嚴格的把關。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAPricus油電車掀背車油電bZ4X油耗省油

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【烏龜翻】高雄白車遭撞翻「排氣管狂竄濃煙」！路人全衝上前救援

推薦閱讀

特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍

特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍

鴻海、夏普攜手合作「全新多人座MPV電動車」！平台技術來自Model A

鴻海、夏普攜手合作「全新多人座MPV電動車」！平台技術來自Model A

TOYOTA「省油掀背車Prius」北美推新年式特仕車！折合新台幣111萬

TOYOTA「省油掀背車Prius」北美推新年式特仕車！折合新台幣111萬

新一代「LEXUS ES日本換全新2.0升油電」！台灣導入再等等

新一代「LEXUS ES日本換全新2.0升油電」！台灣導入再等等

「大改款Mazda CX-5休旅」真面目提前流出！今年問世搭全新油電

「大改款Mazda CX-5休旅」真面目提前流出！今年問世搭全新油電

福特「1.5升渦輪中型休旅」推改款！台灣即將國產化接棒Kuga

福特「1.5升渦輪中型休旅」推改款！台灣即將國產化接棒Kuga

最新文章

特斯拉小改款Model Y台灣即將交車2025-06-18

鴻海、夏普攜手合作「全新多人座MPV電動車」2025-06-18

TOYOTA「省油掀背車Prius」推新年式特仕車2025-06-18

新一代「LEXUS ES日本換全新2.0升油電」2025-06-18

「大改款Mazda CX-5休旅」真面目提前流出2025-06-18

福特「1.5升渦輪中型休旅」推改款2025-06-18

Nissan最暢銷電動車Leaf大改款來了2025-06-17

Audi「大改款第3代Q3休旅」登場2025-06-17

HONDA HR-V試駕！「90萬有找油電休旅」新選擇2025-06-17

台灣改款新「HONDA HR-V休旅」正式發表2025-06-17

熱門文章

TOYOTA全新「7人座MPV」傳今年10月量產2025-06-17

車發不動「原廠隔空神救援」　台大醫：原來電影演的是真的2025-06-18

「大改款Mazda CX-5休旅」真面目提前流出2025-06-18

台灣改款新「HONDA HR-V休旅」正式發表2025-06-17

HONDA HR-V試駕！「90萬有找油電休旅」新選擇2025-06-17

Nissan最暢銷電動車Leaf大改款來了2025-06-17

福特「1.5升渦輪中型休旅」推改款2025-06-18

新Skoda Kodiaq「最強性能7人座」台灣將上市2025-06-17

Audi「大改款第3代Q3休旅」登場2025-06-17

法拉利最新特別版超跑只賣賽車手2025-06-17

相關新聞

新一代「LEXUS ES日本換全新2.0升油電」！台灣導入再等等

新一代「LEXUS ES日本換全新2.0升油電」！台灣導入再等等

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

台灣「TOYOTA最貴的Yaris暴力鴨」將破220萬！全新自排最快第3季交車

台灣「TOYOTA最貴的Yaris暴力鴨」將破220萬！全新自排最快第3季交車

TOYOTA「放大版RAV4休旅」北美將回歸！轉型跑旅搭上全新油電

TOYOTA「放大版RAV4休旅」北美將回歸！轉型跑旅搭上全新油電

TOYOTA「旗艦新休旅」預告推新油電！與LEXUS共用更省油還能越野

TOYOTA「旗艦新休旅」預告推新油電！與LEXUS共用更省油還能越野

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

車發不動「原廠隔空神救援」　台大醫：原來電影演的是真的

車發不動「原廠隔空神救援」　台大醫：原來電影演的是真的

「大改款Mazda CX-5休旅」真面目提前流出！今年問世搭全新油電

「大改款Mazda CX-5休旅」真面目提前流出！今年問世搭全新油電

汽油79.9萬、油電89.9萬！台灣改款新「HONDA HR-V休旅」正式發表

汽油79.9萬、油電89.9萬！台灣改款新「HONDA HR-V休旅」正式發表

HONDA HR-V試駕！「90萬有找油電休旅」新選擇　小改新鮮感大升級

HONDA HR-V試駕！「90萬有找油電休旅」新選擇　小改新鮮感大升級

Nissan「最暢銷電動車Leaf」大改款來了！轉型變身斜背跨界休旅風

Nissan「最暢銷電動車Leaf」大改款來了！轉型變身斜背跨界休旅風

福特「1.5升渦輪中型休旅」推改款！台灣即將國產化接棒Kuga

福特「1.5升渦輪中型休旅」推改款！台灣即將國產化接棒Kuga

新一代Skoda Kodiaq「最強性能7人座」台灣準備上市！搭載2.0升渦輪

新一代Skoda Kodiaq「最強性能7人座」台灣準備上市！搭載2.0升渦輪

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366