TOYOTA「省油掀背車Prius」北美推新年式特仕車！折合新台幣111萬

▲新年式TOYOTA Prius PHEV北美亮相！全車黑化特仕車超殺。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA省油大將Prius PHEV於北美推出新年式，藉由新年式新增超帥、夠殺的Nightshade Edition特仕車，售價37,795美金，折合新台幣111萬。

▲廠徽、保桿等細節全部經過徹底黑化。

這可不是一般的黑化特仕車，原廠強調全車採用光澤的黑色金屬烤漆，比起一般的黑色更深邃，為Prius PHEV帶來更強的殺氣。全車黑化的相當徹底，包括黑色牛頭牌廠徽、燻黑車門把、前後保桿等，搭配專屬的19吋黑色鋁圈。

除了全黑特仕車外，原廠另提供芥末黃、珍珠白等其他顏色，其他色系也能搭載部分黑化套件，無論亮色或深色車漆都能與暗黑套件形成強烈對比，提升視覺效果。

▲內裝同樣以黑色作為主題。

進入車內，同樣延續黑化Nightshade主題，內裝以黑色為主軸，搭配黑色車縫線與鋼琴烤漆飾板，連排檔頭、車門飾板與中央鞍座等細節皆採黑色處理。搭配標配的8向電動調整駕駛座、加熱前座與皮質包覆方向盤，不僅視覺質感強烈，也兼顧實用與舒適。

動力搭載2.0升PHEV第5代油電系統，可輸出220匹馬力，並具有77公里的純電行駛能力，安全防護也配置TSS 3.0帶來嚴格的把關。