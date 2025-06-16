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TOYOTA「旗艦新休旅」預告推新油電！與LEXUS共用更省油還能越野

▲TOYOTA預告將推出Land  Cruiser 300全新油電款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA預告將推出Land  Cruiser 300全新油電款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣即將在今年導入全新的Land  Cruiser 250休旅，而海外定位更高的旗艦Land  Cruiser 300也有新動作，TOYOTA預告將為Land  Cruiser 300推出全新的油電系統，預期將在澳洲、中東市場等地區上市。

▲TOYOTA預告將推出Land  Cruiser 300全新油電款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力以3.5升V6雙渦輪搭配電動馬達。

TOYOTA Land  Cruiser 300 Hybrid採用全新i‑FORCE MAX油電系統，採3.5 升雙渦輪增壓 V6引擎結合電動馬達，創造出驚人451匹綜效馬力、80.5公斤米扭力，動力優於Land  Cruiser系列的汽柴油引擎，成為家族輸出強悍車型指標。

引擎與10 速自排變速箱之間放入電動馬達被置，以即時的電力瞬間補強低速扭力，無論公路加速或崎嶇地形，能帶來即時的充沛動力反應。事實上，這套系統日前也已用在LEXUS LX700h車型，兩者都是TOYOTA、LEXUS旗下的旗艦越野休旅代表。

▲TOYOTA預告將推出Land  Cruiser 300全新油電款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車同樣擁有強悍的越野能力。

海外原廠強調，整套電池模組都經過嚴格防水測試，能達到700mm涉水能力，全新即將開賣的Land  Cruiser 300 Hybrid尺碼與標準款相當，擁有5,015x1,980x1,950mm、軸距達2,850mm。

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關鍵字：TOYOTALand Cruiser 250LEXUSGX油電7人座越野

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