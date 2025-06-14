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Audi最新油電Q5「不吃油跑100公里」！充電功率升級11kW更好用

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 正式宣布全新一代 Q5 e-Hybrid 插電式油電混合動力車型正式登場，該車採用最新的 25.9kWh 電池組，具備 100 公里的純電續航表現，原廠規畫將在墨西哥生產，並在 6 月內開始在歐洲接受預訂。在德國市場，Q5 e-Hybrid 起價為 63,400 歐元，Q5 Sportback e-Hybrid 則為 63,900 歐元。

在外觀方面，Q5 e-Hybrid 整體造型與傳統燃油版保持不變，採用寬大 Singleframe 單框進氣格柵兩側搭配垂直的功能性氣簾，再結合銳利的頭燈組。車身尺碼方面，長寬高分別為 4,717mm x 1,900mm x 1,647mm，軸距為 2,820mm。S line 外觀的單框水箱護罩採用霧面灰鉻框架，而 S 車型則為霧面銀鉻設計，並配有垂直 L 翼飾件。兩者的側裙飾條亦分別為霧面灰鉻與霧面銀鉻處理，車窗飾條標配鋁合金外觀。

車室方面，以乘員需求為核心，展現全新品牌設計哲學。設計早期便重視材質選擇，並結合 Audi MMI 全景顯示與乘客專屬顯示屏，打造獨具特色的數位化座艙。內裝採用高對比設計，營造兼具美感與人體工學的三維空間。整體氛圍溫馨舒適，Softwrap 飾件從車門延伸至中控台，呈現統一且親切的空間感。此外，更採用如 Cascade 與 Dinamica等由回收聚酯製成的材質，彰顯對資源永續利用與高效管理的承諾。

動力上，Q5 e-Hybrid 搭載一具 2.0 升渦輪增壓四缸引擎並配合單馬達所組成的插電式混合動力系統，搭配 7 速雙離合器變速箱與 25.9kWh 電池組，充電速率提升至 11kW，相比以往的 7.4kW 有所提升。性能上提供高功率與低功率車型，分別可輸出 299 匹馬力或 367 匹馬力，峰值扭力為 450 牛頓米或 500 牛頓米，0-100km/h 加速時間分別為 5.1 秒和 6.2 秒，最高車速可達 250km/h。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪Q5e-hybridPHEV插電式油電混合動力休旅車SUV汽車新車Sportback

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