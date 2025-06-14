Hyundai釋出「最新高性能電動車」首波預告！Ioniq 6 N將具賽道實力

圖文／7Car 小七車觀點

現代汽車於 6 月 12 日正式釋出 Ioniq 6 N 的首波預告圖，揭示品牌高性能電動車系N系列的最新成員。此車款以 Ioniq 6 為基礎，融入更強烈的空氣力學設計與跑格細節，呈現低趴流線的輪廓與寬體車身，預示其將成為具備賽道能力與日常實用性的全新純電高性能轎車。

從預覽圖可見，Ioniq 6 N 搭載了大尺寸擾流尾翼、擴張輪拱與輕量化輪圈，配合寬闊的車體設定，明確體現其對高速穩定性與下壓力的重視。官方表示，此車將全面實踐 N 部門的三大性能支柱——「彎道惡童」（Corner Rascal）、「賽道戰將」（Racetrack Capability）以及「日常跑車」（Everyday Sports Car）理念。

作為 Ioniq 5 N 之後的第二款純電 N 系列車型，Ioniq 6 N 被賦予進一步提升駕駛樂趣的任務。Ioniq 5 N 自推出以來已累積眾多業界肯定與賽事成績，Ioniq 6 N 則被視為承襲並深化該成功基礎的代表之作。現代汽車強調，透過此新作，將再次挑戰高性能電動車的既有框架，為駕駛者帶來直覺而刺激的操控體驗。

現代汽車N部門主管朴俊（Joon Park）表示：「Ioniq 6 N 將再次顛覆高性能電動車領域，我們選擇在古德伍德速度嘉年華首演，正是希望能與熱愛駕駛的粉絲們更直接地互動。」透過此車，現代也展現其在設計創新與電能科技上的持續投入，強化品牌在高性能電動車市場的布局。