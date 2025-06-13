預售139.9萬！台灣Opel「7人座MPV」到港　單一長軸、7月中上市

▲Opel「7人座MPV」Combo正式到港，總代理歐吉汽車也預告將在7月中旬上市，目前新車預售價為139.9萬。（圖／翻攝自Opel，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在今年2月展開預售後，Opel台灣總代理歐吉汽車今（13）日宣布，全新7人座MPV「Combo長軸旗艦版」到港抵台，並預告將在7月中旬正式上市，為台灣車市提供德系MPV的新選擇。

全新Opel Combo採單一長軸7人座車型，目前預售價為139.9萬。Combo車長4,760mm，具有寬敞空間與靈活機能，另外也配備同級唯一Intelli-Lux LED矩陣頭燈，並在車身兩側防護板、前後保桿採車身同色烤漆，結合品牌Vizor閃電風鏡、Level 2駕駛輔助等級，提供全新時尚、舒適安全的德系MPV體驗。

▲Opel Combo具有4,760mm與靈活寬敞7人座空間，採單一長軸車型，動力則將是1.5升4缸柴油引擎、8速手自排配置。



Opel Combo與雪鐵龍Berlingo為雙生兄弟，座艙部分採雙10吋數位儀表、中控螢幕，動力則是1.5升4缸柴油引擎、8速手自排變速箱，最大馬力達130匹／30.6公斤米扭力。

歐吉汽車也擴大中台灣佈局，宣布「駿達台中文心展示中心」正式開幕，提供消費者賞車、試乘、維修保養等一站式服務，同時6月也推出限時購車優惠，指定車款即享最低入手價80萬元起、加碼贈送全車鍍膜與國內旅宿券，另外也推出售後服務保養優惠、以及全新代步車服務制度。

▲歐吉汽車也在6月推出購車優惠，指定車款最低80萬起。