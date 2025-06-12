1698萬起！義大利手工超跑「Dallara Stradale」登台　可合法上路

▲嘉鎷興業正式在台展出Dallara Stradale實車，並開出1,698萬起的基本車價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

專注在高端性能車品牌的嘉鎷興業，在去（2024）年宣布取得義大利手工超跑Dallara台灣代理權後，今（12）日正式在台展出了品牌首款作品Stradale，並開出1,698萬起的基本車價；今日現身活動中編號「168」的實車已名花有主，並且在標準姿態下可合法掛牌上路，台灣也是繼日本之後，第2個導入Dallara銷售的亞洲市場。

▲Dallara過去多專注在賽車領域，並曾參與多款知名超跑開發，Stradale是品牌首款量產街車。

嘉鎷興業副總經理趙志剛在活動開場時提到，或許對於車迷來說，Dallara這個名字有些陌生，這是因為該公司過去都一直專注在賽車領域，為F1、各等級方程式、IndyCar等頂級賽車提供車體技術供應，另外也參與不少知名頂級超跑的開發工作，Stradale是Dallara首次直接向車迷供應的市售車型，也是其創辦人暨主席、被譽為「天才賽車工程師」Giampaolo Dallara的心願成真。

▲855公斤車重搭配最大855公斤下壓力（選用Track套件時），讓Stradale過彎的橫向加速度能超過2G。

過去在許多義大利超跑名稱中都能看到「Stradale」，其原意指的是公路街道，這也意味著該車為能合法上路的公路車款，但這不代表Stradale在性能上就有所妥協，除了從內到外大量採用碳纖維以減輕車重外，在空氣力學上也是吹毛求疵，最終得到了855公斤車重與最大855公斤下壓力（選用Track套件時），這意味著Stradale在最理想狀態下，能不依靠外力「頭下腳上倒過來開」，即使這聽起來不太現實，不過1：1的車重下壓力比，使Stradale過彎時的最大橫向加速度超過2G，幾乎是專業賽車才會出現的誇張數值。

▲車內屏除一切與駕馭無關的影音娛樂設備，坐墊中央還「貼心」指出進出車輛時的落腳點。

為了享受最純粹的駕馭樂趣，Stradale的內裝也是既熱血又簡潔，除了手機架以外沒有其他影音娛樂設備，控鍵數量也非常少，雖然全車看不到什麼收納空間，不過座椅後方可以輕鬆放下專業賽車安全帽，另外座墊中間有「STEP HERE」字樣，用以指示進出車輛時的落腳點；兩片上掀式的「車門」（或該說是車窗？）可以快速拆卸使車輛變成Targa型態，再花點時間把中間的T-Frame拆掉，就轉化為Roadster姿態，若是回廠花約1天時間，還能再進一步把擋風玻璃也拆除，使其變身為Brachetta無頂型態，等於買1台車就能同時有4種享受。

▲全車沒有太多收納空間，除了車尾聊勝於無的「後車廂」外，座椅後方還能輕鬆收納專業賽車安全帽。

動力方面，Stradale搭載2.3升直噴渦輪4缸引擎，可輸出400匹最大馬力，並在3,000轉至5,000轉間能帶來51公斤米的峰值扭力，標配6速手排，亦可選用智慧換檔系統（單離合自手排），3.25秒就能加速破百，極速上看280km/h；操控上也以純粹為目標，除了底盤懸吊透過駕駛模擬器精密計算調整外，全機械式轉向系統、齒輪式限滑差速器、Bosch ABS／ESP電控系統，都能帶給駕駛最細緻的操控體感。

▲Stradale的動力源自2.3升4缸直噴渦輪引擎，最大馬力400匹，能在3.25秒完成0-100km/h加速。

Dallara Stradale技術規格