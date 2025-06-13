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173.8萬起！台灣速霸陸BRZ推「運動特仕車」　外觀更兇、操控更有樂趣

▲速霸陸BRZ（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣速霸陸推出BRZ STI Brembo極速性能限量版。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣速霸陸於6月13日正式亮相全新BRZ STI Brembo極速性能限量版，手排、自排都有，透過外觀空力套件、剎車性能提升等，讓BRZ STI Brembo不僅戰鬥感十足，操控表現也更優異。

▲速霸陸BRZ（圖／記者徐煜展攝）

▲速霸陸BRZ（圖／記者徐煜展攝）

▲速霸陸BRZ（圖／記者徐煜展攝）

▲手排173.8萬、自排174.8萬。

BRZ STI Brembo極速性能限量版精髓升級Brembo煞車系統，外觀明顯看到金色外觀搭配紅色Brembo字體的招牌卡鉗設計，為其在視覺上帶來明顯的升級感受，而前輪卡鉗本身也從原本標準車型的雙活塞升級為對向4活塞的配置，後輪則也從單活塞升級至對向雙活塞的版本。手排開價173.8萬、自排174.8萬。

除了卡鉗的外型與規格升級之外，同時碟盤的直徑也進一步放大至前326mm、後316mm的規格，透過更大直徑的碟盤提供車輛更為犀利、精準的制動效果，搭配短行程的踏板回饋，僅需微幅的輕踩便能提供足夠的制動力，並且制動力也更為線性，大幅提升激烈操駕時的駕馭信心。

▲速霸陸BRZ（圖／記者徐煜展攝）

▲速霸陸BRZ（圖／記者徐煜展攝）

▲外觀升級多項STI象徵的空力套件。

為了對應強化的剎車性能，《ETtoday車雲》與原廠詢問得知，BRZ STI Brembo針對新的剎車系統，底盤懸吊避震器阻尼也作了細部調校，讓車輛擁有更俐落的操控反應。

外觀升級STI專屬空力套件，全車共搭載STI破鋒前下擾流板、STI隱刃側裙/後下擾流板、STI飾徽通風側腮與燕影擾流尾翼等5件外型升級部品，配上全新的卡鉗配色，新車性能、視覺感受更加分。

為讓更多有興趣的車迷朋友能夠一睹BRZ STI Brembo極速性能限量版的風采，Subaru總代理意美汽車也將特別於6月14日（六）至15日（日），於台灣意美汽車北投展示中心舉辦VIP限時賞車活動，誠摯邀請熱愛駕馭的車迷朋友搶先鑑賞。

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