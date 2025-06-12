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三菱「大改款中型跑旅」改吃電不吃油！外觀、內裝大翻新9月發表

▲三菱即將在9月發表新一代Eclipse Cross。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱即將在9月發表新一代Eclipse Cross。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱Mitsubishi日前釋出新一代Eclipse Cross預告引起不少關注，這輛受矚目的大改款休旅，未來將轉型成帥氣的電動跑旅，國外媒體更釋出可能預想圖，先預覽未來新一代Eclipse Cross走向。

▲三菱即將在9月發表新一代Eclipse Cross。（圖／翻攝自三菱）

▲車頭採新世代Dynamic Shield設計語彙。（預想圖／翻攝自Kolesa.ru）

從預想圖來看，新一代 Eclipse Cross 捨棄現行車型較為圓潤的輪廓，改以更多俐落折線與肌肉感曲面重塑車身視覺。車頭部分導入三菱最新 Dynamic Shield 設計，水箱護罩採六角網格結構，兩側整合 LED 頭燈與垂直日行燈，呈現強烈的科技氛圍。

▲三菱即將在9月發表新一代Eclipse Cross。（圖／翻攝自三菱）

▲車尾維持象徵性的跑旅設計。

車側則維 Coupe休旅的運動感輪廓，搭配隱藏式車門把手與深刻腰線，整體視覺比例更為俐落現代。車尾造型亦大幅進化，捨棄現行雙層尾窗設計，改為簡潔的貫穿式LED尾燈組，並以黑色高光飾板強調橫向延展視覺。

新一代 Eclipse Cross將與雷諾Scenic E-Tech共享技術，新一代車型轉型成電動車，提供60、87kWh兩種電池容量，對應420、620公里續航力，具有170匹馬力、220馬力等規格。

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關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車Eclipse Cross

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