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全新「賓士GLC電動休旅」可跑650公里9月發表！海外試駕獲熱烈好評

▲賓士執行長不吝嗇分享GLC電動版。（圖／翻攝自賓士）

▲賓士執行長不吝嗇分享GLC電動版。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

與過去試水溫的油車轉電車平台EQC大不同，此次來勢洶洶的GLC電動版可是一口氣支援800V充電架構，近來海外媒體已經獲原廠邀請展開試駕，全新的GLC電動版獲得不少高度好評！

▲賓士執行長不吝嗇分享GLC電動版。（圖／翻攝自賓士）

▲最大續航力預估650公里，18分鐘完成10～80%充電。

賓士執行長Ola Källenius分享GLC電動版測試照，並預告會在今年9月的慕尼黑車展發表，展開海外媒體試駕同時也透露不少重點資訊。全新GLC電動版採MB.EA最新平台，支援800V架構，使用320kW充電功率，10分鐘就能補上260公里續航力，18分鐘完成10～80%充電。

電池容量為94.5kWh，總續航力預估擁有650公里水準，目前公開GLC 400e車型，採雙馬達四驅配置，可繳出483匹最大馬力，配備亮點具有氣壓懸吊，除了擁有不錯的操駕運動感，也能帶來舒適的行路質感。

▲賓士執行長不吝嗇分享GLC電動版。（圖／翻攝自賓士）

▲外型前衛具有強烈的跑格氣息。

GLC電動原型車在外觀設計上融合現行油車GLC的熟悉輪廓與EQ家族的電動語彙。前臉採用封閉式水箱護罩設計，中央預留搶眼三芒星廠徽位置，搭配細長 LED 頭燈，展現濃厚的科技氛圍。

車側比例則延續中型休旅應有的穩重姿態，並配有平整化車門把手與隱藏式窗框設計，強化整體流線感，營造出不失運動氣息的收尾設計。

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關鍵字：賓士Mercedes-BenzGLBSUV休旅車大改款GLCGLC CoupeEQCGLC EV

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