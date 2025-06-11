180萬起！台灣賓士「豪華小型車家族」配備大升級　電動車添續航

▲台灣賓士針對NGCC小車家族進行新年式升級，同時電動休旅EQA、EQB續航力也提升。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣賓士（Mercedes-Benz）今（11）日針對NGCC豪華小型車家族帶來新年式升級，主要有4大亮點，依不同車型提供包括：夜色運動套件、AMG進階夜色套件、升級智能停車輔助（含360°環景）、全景電動玻璃天窗等，同時電動車EQA、EQB續航再提升，使入主賓士豪華小型車家族門檻最低自180萬起。

▲EQA250+續航力561公里、EQB250+則提升至537公里；EQB300電池也從66.5kWh加大至70.5kWh，具有468公里續航表現。



此次台灣賓士首先在A180掀背／房車、CLA 200 4門轎跑／5門獵跑、GLA 180／200等車型皆新增夜色運動套件，透過亮黑下保桿、車頂架、車側飾條、車外後視鏡罩增添運動感，同時新年式A-Class、CLA、GLA也新增MANUFAKTUR 層峰灰新車色，至於AMG A35則升級標配AMG進階夜色套件，包括黑色鍍鉻車尾銘牌、3芒星廠徽以及黑色鍍鉻直瀑式水箱護罩。

另外，台灣賓士也針對A-Class、B 180、CLA、GLA、EQA 250+、EQB 250+ 與EQB 300 4MATIC等車系皆標配智能停車輔助（含360度環景攝影），另外包括A180掀背／房車、B180、CLA 200 4門轎跑／5門獵跑新增多光束智慧型數位LED頭燈及進階自動調適遠燈輔助，提升夜間照明安全。

▲新年式A180掀背／房車、B180、CLA 200 4門轎跑／5門獵跑新增多光束智慧型數位LED頭燈及進階自動調適遠燈輔助。



車室部分，A180掀背／房車、A45 S、CLA全車系、EQA250+、EQB300、GLA 35等皆標配Energizing智能空氣淨化系統，可有效淨化PM2.5懸浮微粒，並且上述車款及B180車型皆具有全景電動玻璃天窗。

▲新年式A-Class、B180、CLA、GLA、EQA 250+、EQB 250+與EQB 300 4MATIC等車系皆標配智能停車輔助（含360度環景攝影）。



新年式CLA 4門轎跑／5門獵跑、GLA200、GLA35、EQA、EQB也都配備「柏林之聲」Burmester環繞音響系統，具有12具喇叭及Dolby杜比全景音效，同時A-Class、B180、CLA、GLA全車系也標配豪華雙區恆溫空調（含後座出風口）。

電動車方面，EQA、EQB續航力也提升，其中新EQA250+車型具有WLTP 561公里、EQB250+則提升至537公里；EQB300電池也從66.5kWh加大至70.5kWh，具有468公里續航表現。