TOYOTA「高級版RAV4」改款！2.5升PHEV油電下放、輔助系統升級

▲TOYOTA「高級版RAV4」Harrier迎來小改款，此次除了將2.5升PHEV動力再下放至G車型外，也增添特仕版並升級輔助系統。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本TOYOTA今（11）日針對「高級版RAV4」Harrier推出小改款車型，除了針對G車型增添插電式油電動力（原本僅限頂規Z車型）外，也新增Z Leather Package Night Shade、Z Night Shade特仕車，全車系也升級TSS駕駛輔助系統，帶來更多安全性。

▲此次原廠也增添Z Leather Package Night Shade、Z Night Shade 2款特仕車，皆具有專屬黑化套件。



此次日規Harrier針對TSS駕駛輔助系統再優化，其中在交叉路口預警碰撞輔助功能中增添夜間自行車、摩托車（白天）偵測功能，同時BSM盲點偵測也增添SEA後方來車靠近警示，並具有PDA預警防護輔助，可在系統偵測到行人、自行車或停放車輛時，車輛會自動減速，提升行車安全。

▲小改款也升級TSS輔助系統，包括交叉路口預警碰撞輔助增添夜間自行車、摩托車（白天）偵測功能、BSM盲點偵測增添SEA後方來車靠近警示，並具有PDA預警防護輔助。



另外，日規Harrier全車系也標配方向盤加熱、雙前座座椅加熱功能，動力編成則有2.0升汽油、2.5升PHEV插電式油電動力，後者也下放到G車型，具有綜效306匹馬力、平均油耗20.5km／L。

至於新增的Z Leather Package Night Shade、Z Night Shade特仕版則具有專屬黑化套件，包括燻黑頭燈、亮黑水箱護罩、側裙、車型銘牌、19吋輪圈等皆進行黑化處理。TOYOTA Harrier日本當地售價自3,710,300至6,260,100日元，折合新台幣約76.5-129萬不等。

▲Harrier日本當地售價自3,710,300至6,260,100日元，折合新台幣約76.5-129萬不等。