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TOYOTA「人氣MPV Sienta」日本今年改款推露營車！升級電子手剎車

▲日本預計8月推出小改款Sienta，將追加露營車型。（圖／翻攝自Yurt）

▲日本TOYOTA預計8月推出小改款Sienta，將追加露營車型。（示意圖／翻攝自Yurt）

記者徐煜展／綜合報導

台灣無緣導入的第3代TNGA TOYOTA Sienta，日本預計今年8月進行有感的小改款，最新消息流出新日規TOYOTA除了升級電子手剎車外，還將推出鎖定露營玩家的全新JUNO露營車型。

▲日本預計8月推出小改款Sienta，將追加露營車型。（圖／翻攝自Yurt）

▲日本有不少改裝店家推出好評的Sienta露營套件，而TOYOTA原廠打算自行市售。

日本坊間本就有不少店家專為TOYOTA Sienta打造的露營套件，而如今原廠也是看上這股熱潮，即將以先前東京車展亮相的概念露營車，以量產方式推出TOYOTA Sienta JUNO露營版。

▲日本TOYOTA Sienta、Corolla Cross都將在今年推改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲改款重點升級電子手剎車。（圖／翻攝自TOYOTA）

除了有全新的露營車帶來話題，改款重點還另有標配電子手剎車，駕駛者可透過按鍵輕鬆設定與解除或拉起手剎車，同時整合Auto Hold功能，可在短暫紅燈停車自動拉起剎車，讓駕駛更舒適。

空間配置仍提供 5 人座與 7 人座2種版本，靈活因應不同家庭的使用情境。動力配置採1.5升汽油與1.5升油電。不過因應日本TOYOTA近期能源策略，尤其Corolla車系都捨棄汽油，專攻油電市場，未來日規Sienta可能也僅會留下油電動力。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTASientaMPVTNGA大改款油電休旅車

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