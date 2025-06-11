Audi預告大改款「主力Q3跨界休旅」發表！內外大換新　台灣最快明年見

▲海外Audi預告6月16日發表新一代Q3休旅。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

繼新一代Q5休旅之後，跨界主力的Q3也將迎來大改款換代，海外原廠釋出預告將於歐洲時間6月16日發表大改款Q3，以時程預估，台灣想要看到新一代Q3，時間點應落在明年。

▲細節質感更立體，預期採用品牌象徵的美型燈組。

目前公開的兩張預告圖片顯示新車外觀線條將更具張力。前臉採用圓潤網狀格柵，搭配多段式 LED日行燈設計，結合品牌高質感的Matrix LED頭燈，整體折射現代豪華氛圍。

側面流暢、車頂線條舒展，輪拱輪廓更為明顯，視覺層次感與運動氣息俱增，車尾預計也將導入具有多種光形變化OLED尾燈。

▲內裝設計預計承襲Q5最新世代。

雖目前尚無內裝實拍，不過依照目前 Audi的趨勢走向，參考A5、Q5車系，預計將搭載12.3 吋數位儀錶與14.5 吋中央觸控螢幕，搭配最新 MMI 系統、手勢操作及語音助理。

Audi 全球執行長 Gernot Döllner 表示：「自首代 Q3推出以來，全球銷量已超過 200 萬輛」，新一代車型將肩負重要地位，新Q3強調豪華感、科技與節能表現，將強化Audi陣營在入門休旅市場的競爭力。