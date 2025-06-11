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大改款「Nissan Kicks油電休旅」日本10月發表！台灣預計隨後導入

▲新一代Nissan Kicks預計明年於日本推出e-Power油電。（圖／翻攝自Nissan）

▲新一代Nissan Kicks將推出第3代e-Power油電。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

新一代Nissan Kicks於北美首發，目前僅有單1的2.0升自然進氣，也就是台灣遲遲未導入的關鍵原因，如今日本市場預計10月推出大改款Nissan Kicks，將搭載第3代e-Power油電，這下台灣終於有導入的契機了。

▲新一代Nissan Kicks預計明年於日本推出e-Power油電。（圖／翻攝自Nissan）

▲全新世代的Nissan Kicks e-Power省油表現更出色。

日前裕隆法說會中就提及台灣市場會以e-Power油電作為未來發展重心，其實也就在暗示接下來Nissan Kicks e-Power油電將登台，下一代Nissan Kicks將在日本換上最新的e-Power油電，以1.2升自然進氣搭配電動馬達，擁有136匹馬力、28.6公斤米扭力，平均油耗能達到24km/L水準。

▲新一代Nissan Kicks預計明年於日本推出e-Power油電。（圖／翻攝自Nissan）

▲外型、內裝設計預計與美規相同。

外型上基本會與美規大同小異，車頭捨棄過往 V-Motion 鍍鉻大面積格柵，改以更現代感的封閉式橫柵水箱護罩搭配銳利 LED 頭燈，呈現類似 Ariya的簡約科技風格。車身線條更具雕塑感，尤其 C 柱與車尾輪拱處肌理分明，整體視覺重心更低、姿態更動感。

新一代 Kicks 換上全新中控螢幕與全數位儀錶，北美高階車型提供 12.3吋觸控螢幕、12.3 吋數位儀錶組合，並搭配全新設計的三幅式方向盤與更大面積的軟質包覆材質，車室質感大幅升級。

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