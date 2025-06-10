BMW汎德推限時優惠！3、5系列＆電動車低月付再送延長保固

▲BMW汎德推「仲夏禮馭」限時購車優惠，針對3系列、5系列、i4、iX2、X5等車型促銷。（圖／翻攝自BMW，以下同）
記者林鼎智／綜合報導
BMW台灣總代理汎德今年1-4月銷售較去年同期成長6.8%，成長幅度也優於全球水平，同時穩居豪華品牌電動車領先地位。
BMW汎德為感謝台灣消費者支持，6月也推出「BMW仲夏禮馭」優惠方案，全車系可用BMW Yours智選方案，提供月付9,900元起靈活購車方案，並加贈原廠3年保養套裝。另外，指定車型再加碼提供1年乙式全險與原廠第4年延長保固。
▲iX2本月入主送4年不限里程保養套裝、月付9,900元起或100萬48期低利率優惠。
此次推出的「BMW仲夏禮馭」購車禮遇，針對3系列、BMW i4、BMW iX2電動車提供限時加贈3年／4萬公里原廠保養套裝，並提供分期月付9,900起或100萬48期低利率、3年租賃優惠方案，指定年式車型加贈1年乙式全險與第4年延長保固（iX2除外）。
另外，入主5系列、BMW X5也提供限時加贈3年／4萬公里原廠保養套裝，另外可享分期月付9,900起或150萬48期低利率，另外提供3年租賃方案、指定年式車型加贈1年乙式全險與第4年延長保固。
▲BMW汎德6月購車優惠一覽。
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