Honda入門小休旅「換臉變身懷舊吉普車」！日改裝廠套件開始接單

圖文／7Car 小七車觀點

就在 Jeep 準備推出 2026 年式大改款 Jeep Cherokee 後，來自日本的 Damd 改裝廠日前公布一款 Honda WR-V 的改裝套件，讓其搖身一變成為有吉普車風味的都會跨界車型。

Damd 這家日本改裝廠將輕型車改裝成 Mini G-Wagen 和小型 Land Rover 聞名。這次，他們選擇了 Honda WR-V，並對其進行了改造，其改造程度已經看不出是 WR-V 原始的樣子。

這次 Damd 是以 1983 年推出的 Cherokee XJ 作為設計靈感，並將該計畫稱作 Damd Reverb，最初是 2025 年東京改裝車展上展出的原型車。Honda WR-V 是一款入門小型休旅車，該車在印度生產 (在印度以 Elevate 的名稱銷售)，然後逆輸入運回日本販售。而在改裝車展上獲得熱烈反響後，Damd 決定將其投入生產，目前已經開放接單，後續還會推出部分改裝零件。

在外觀上，可以看到車頭已經全數進行重新設計，導入有 Jeep 風格的復古風七格柵，兩側搭配的是方形頭燈和獨立的琥珀色方向燈，仿效舊款 Cherokee 的造型。方形蚌殼引擎蓋、仿鋁飾條的粗獷保險桿共同構成了 Reverb 的全新面貌。不過，從後葉子板上看過去，仍然可以看到 Honda WR-V 的原始設計。

車身側面的木紋彩繪添增更濃厚的美式風格，配備 16 吋 Dean Cross Country 輪圈，同時搭配 BF Goodrich 全地形輪胎。為了賦予其更強烈的越野風格，Damd 還加裝了 30~35mm 的升舉套件，將車身高度提升到符合越野感受又不會突兀的表現。

內裝則是承襲 Honda WR-V 原有的鋪陳，但可以根據車主需求換上格紋的椅套，看起來更有復古的韻味。