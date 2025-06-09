Suzuki「暢銷輕型小休旅」傳大改款　增渦輪、電動版本更吃香

▲日媒傳出Suzuki將在今年底推出大改款Hustler，這款輕型車在當地可説是相當熱門。（圖／翻攝自Suzuki，圖片皆為Hustler Tough Wild越野風格版，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本Suzuki（鈴木）在去年5月為旗下輕型休旅Hustler推出越野風格版後（報導請點此），最近日媒也揭露這款暢銷車型將迎來大改款，好為其自2020年上市後迎來大幅更新，除了維持汽油引擎+48V輕油電動力外、也會新增渦輪版本，甚至還有BEV電動版。

▲現行款Hustler自2020年上市，目前為第2代車型，原廠也打算為其增添產品競爭力。



據了解，新一代Hustler將保留經典的圓形頭燈，並融入eWX概念車元素，增添防刮塑料材質，同時也搭載Heartect高剛性平台，在安全配備上也換上最新的DSBS II雙感知煞車輔助、另外也改為EPB電子手煞車（具AutoHold駐煞車輔助），讓這款暢銷K-Car跟上時代。

▲Suzuki現行款Hustler僅有汽油+輕油電動力，有望在此次大改款迎來渦輪版及BEV電動版本。



動力方面，除了與現行款同樣具有660c.c.3缸引擎+48V輕油電系統配置外（49匹、63匹），也會新增3缸渦輪+48V輕油電引擎，前者平均油耗提升至27km／L、後者渦輪車型則是24.5km／L。

不僅如此，除了全面採油電動力外，新一代Hustler也會提供BEV電動版，目前還不清楚電池容量、馬達規格，不過售價預估可能來到200萬日圓（折合新台幣約41.5萬），預計新一代Hustler將在今年12月登場，當地競爭對手包括大發Tanto FunCross、三菱Delica Mini。

▲日媒也預估新一代Hustler售價將調漲，BEV電動版車型甚至會來到200萬日圓（折合新台幣約41.5萬）。

