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福特野馬推出「超帥復古套件」！白色元素、格紋座椅氛圍感滿滿

▲福特Mustang FX復古套件。（圖／翻攝自Ford）

▲福特推出Mustang FX復古套件，透過Adriatic Blue Metallic塗裝、白色元素車色及專屬設計，帶來強烈復古風格。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特原廠為旗下招牌Mustang野馬跑車推出新外觀套件，這套名為FX的套件主打復古風格，透過專屬車色、配件及內裝設計營造80年代復古風格，預計這個月就會開放預訂。

新推出的野馬FX復古套件僅限5.0升V8引擎的 GT Premium車型，該套件融合了Adriatic Blue Metallic車色，並大量搭配Oxford White牛津白飾板，同時也升級19吋輪圈，另外也換上白色徽飾、白色車頭進氣壩、白色尾燈造型等。

▲福特Mustang FX復古套件。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Mustang FX復古套件。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Mustang FX復古套件。（圖／翻攝自Ford）

▲FX套件包括車型徽飾、進氣壩邊框、尾燈等都以白色為主。

車內則延續80年代氛圍，具有黑白雙色打孔皮革內裝，同時Recaro座椅也採格紋設計，副駕座前方還有白色Mustang字樣，車門板、儀表台、座椅、方向盤等處皆以銀色、藍色縫線搭配，並增添新款安全帶顏色，整體來說相當搶眼。

目前福特尚未公布售價，但預計將與2026年式車型一同開賣，目前FX復古套件僅限5.0升V8車型，在6速手排或10速自排下具有最大馬力480匹。

▲福特Mustang FX復古套件。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Mustang FX復古套件。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Mustang FX復古套件。（圖／翻攝自Ford）

▲車內Recaro座椅也換上格紋圖案，目前FX復古套件僅限5.0升V8車型才能購入。

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