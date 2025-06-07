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「鴻海Model B、納智捷n5」送測規格曝！國產百萬內電動車快來了

▲鴻海百萬有找跨界電動車「Model B現場開箱」！國內外客戶即將啟動。（圖／記者張慶輝攝）

▲售價有望壓在百萬內的鴻海Model B、納智捷n5，近日更出現在環境部「符合噪音管制標準車輛清冊」中。（圖／資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

不久前才在車輛安全資訊網「小型車碰撞合格產品」清單中的鴻華先進Model B，最近也出現在環境部「符合噪音管制標準車輛清冊」中，同時名單中也有以該車上市的納智捷n5，並且送測的就是172kW（230匹）的單馬達後驅版本。

鴻華先進送測的Model B、以及後續上市的納智捷n5，在環境部國產電動車「符合噪音管制標準車輛清冊」出現，2車都在5／13送測，不僅引擎族流水碼同樣都是「C5G10012-1」、並且最大馬力皆為172kW（230匹）輸出，在車型名稱中也能看到Model B、n5都同樣為D31C5LS。

▲鴻海Model B、納智捷n5現身環境部「符合噪音管制標準車輛清冊」。（圖／翻攝自環境部）

▲鴻海Model B、納智捷n5一同出現在環境部「國產電動車符合噪音管制標準車輛清冊」名單，並且都是單馬達後驅版。（圖／翻攝自環境部）

從先前掌握的資訊，鴻海Model B／ 納智捷n5將有單馬達後驅、雙馬達4驅2種版本，電池容量皆為58kWh，其中此次現身送驗名單中的單馬達後驅具有230匹／34.7公斤米扭力，可惜並未看到雙馬達版本。

按照規劃，鴻海Model B與日本三菱合作，後續也會外銷到其他市場；國內部分則是由納智捷n5販售，預計在第3季上市，有望挑戰國產百萬內電動車。

▲鴻海百萬有找跨界電動車「Model B現場開箱」！國內外客戶即將啟動。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海百萬有找跨界電動車「Model B現場開箱」！國內外客戶即將啟動。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海百萬有找跨界電動車「Model B現場開箱」！國內外客戶即將啟動。（圖／記者張慶輝攝）

▲Model B除了與日本三菱合作外，後續也會外銷其他市場；國內則由納智捷n5販售，售價有望壓在百萬內、最快第3季上市。

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