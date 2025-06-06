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TOYOTA「日本滿街跑計程車推小改款」！JPN Taxi誕生10周年再進化

圖文／7Car 小七車觀點

相信大家去日本遊玩肯定會看到街道上滿坑滿谷的 Toyota JPN Taxi，這款車自從 2015 年推出迄今已有十個年頭，並且經歷兩次大規模改款。而日前 Toyota 在該車型推出十周年之際，宣布推出 2025 年式小改款車型，提供了更優異的燃油效率與續航里程，換上全新的數位儀錶板和更多安全配備。

▲Toyota JPN Taxi 推出改版 2025 年式車型

Toyota JPN Taxi 最初設計以實用性和舒適性為核心，擁有高車頂線、後滑門和寬敞座艙空間等特點，可乘載不同身材的乘客。Toyota 並未改變 2025 年式車型的外觀設計，繼續採用三片式保險桿和模組化燈殼，這些設計在經過非嚴重碰撞後也能夠更輕易的以實惠價格進行檢修。

進入到座艙，最引人注目的變化莫過於是經過重新設計的 7 吋數位儀錶板，官方表示其提升了判讀性，同時後座乘客現在可以直接調整的車頂冷氣出風口，而前排乘客則可以選擇在擋風玻璃附近使用外部電源。另外像是原本就提供的抗菌座椅材質、乘客支撐把手、加熱後排座椅以及適合輪椅擺放三人座配置都繼續承襲下來。

動力方面仍採用相同的混合動力系統，由一具 1.5 升 LPG 引擎、單顆電動馬達和落地式鎳金屬電池組成，但此次最大的變化是 LPG 油箱容量從 52 公升增加到 58 公升，代表著加油次數減少，行駛時間更長。

在安全性部分，原先配備的 Toyota Safety Sense 更新了前方鏡頭，感光元件能夠在更多光照條件下（無論白天或夜晚）更準確識別行人、騎士和其他車輛。車道偏離預警系統新增車道維持輔助功能，該系統還包含油門加速抑制功能，盲點監控也新增為選配。

Toyota 指出，此次所有更新都源自於客戶回饋，目前新車已在日本開放預訂。起價為 3,455,100日圓，高階 Takumi車型售價為3,680,600日圓。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTA豐田TAXIJPN計程車出租車汽車新車小改款

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