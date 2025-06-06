BMW Z4停產決策大轉彎！手排車帶動銷量、二度延後與Supra同進退

▲BMW Z4敞篷跑車延後停產時程，從原本今年10月停產、二度延後至2026年5月。（圖／翻攝自BMW，圖片皆為Z4 M40i 6MT）



記者林鼎智／綜合報導

BMW Z4敞篷跑車原本預計在今年10月停產，不過現在也傳出決策大轉彎！據了解，在美規Z4 M40i推出手排車型後（唯一配備手排的車型） ，也讓Z4北美去年銷量成長13.1％，成為延後停產時程的關鍵。

事實上，BMW Z4原訂在今年10月停產，後來延後至明年3月，而最新消息傳出將進一步延後至2026年5月，與TOYOTA Supra一同共進退。

▲美規Z4 M40i在推出手排車型後，也讓Z4北美去年銷量成長13.1％，成為延後停產時程的關鍵。



會讓BMW二度決定延後美規Z4的停產時程，就是因為手排車型助長銷量，僅僅因為美規Z4 M40i增添手排車型，就帶動整個Z4車系的銷售表現。同時在美規Z4、Supra都在奧地利Magna Steyr工廠負責組裝下，也讓原廠決定延後至明年5月停產。BMW曾表示，手排車到了2030年將消失，這也代表熱愛手排車型的買家可得把握機會。

▲BMW Z4將與TOYOTA Supra同樣在明年5月停產。