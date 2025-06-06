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Honda推出「Civic Type R限量終極版」　受1法規與86面臨歐洲停產

▲歐規Civic Type R終極版。（圖／翻攝自Honda Europpe）

▲Honda Civic Type R受到GRR2法規下，也將在明年於歐洲停產，原廠為此也推出限量40台的終極版。（圖／翻攝自Honda Europpe，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

與TOYOTA GR86一樣，在歐洲受到GSR2法規（需具有駕駛疲勞及注意力警示系統）影響下，Honda（本田）也不得不在歐洲停產Civic Type R，為此原廠也推出「Civic Type R Ultimate Edition終極版」，限量40台。

歐規Civic Type R終極版採用Championship White冠軍白塗裝，並在引擎蓋、車側門板下方具有紅色飾條，與鮮紅色的H廠徽、Tyoe R相呼應，另外也具有黑色車頂、碳纖維後擾流尾翼等。

▲歐規Civic Type R終極版。（圖／翻攝自Honda Europpe）

▲歐規Civic Type R終極版。（圖／翻攝自Honda Europpe）

▲歐規Civic Type R終極版採冠軍白搭配紅色專屬彩貼、黑色車頂級專屬銘牌。

座艙部分則換上具有Type R標誌的後視鏡照地燈、碳纖維門檻飾板，另外車主還會附上專屬鐵盒、限量編號銘牌、以及專屬訂製腳踏墊、車罩、碳纖維鑰匙圈等，提供限量專屬的尊榮感，動力方面則同樣為2.0升渦輪引擎，具有最大馬力324匹／42.8公斤米扭力、靜止加速破百5.4秒，不過目前歐洲本田尚未公布終極版的售價。

▲歐規Civic Type R終極版。（圖／翻攝自Honda Europpe）

▲歐規Civic Type R終極版。（圖／翻攝自Honda Europpe）

▲歐規Civic Type R終極版。（圖／翻攝自Honda Europpe）

▲歐規Civic Type R終極版。（圖／翻攝自Honda Europpe）

▲另外也有專屬照地燈、專屬車主鐵盒，具有限量銘牌、碳纖維鑰匙圈等。

事實上，包括TOYOTA GR86、保時捷718也與Civic Type R一樣，都受到歐洲GRS2（General Safety Regulation 2）法規影響而提前停售，GSR2法規除了要求車輛要有ISA智慧限速系統、ELKS緊急車道維持系統外，明年還要求具有DDAW駕駛疲勞及注意力警示系統，在車廠成本考量下也決定退出歐洲市場。

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關鍵字：汽車性能Honda本田掀背CivicType R終極版限量GSR2前驅冠軍白86718

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