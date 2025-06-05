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280萬！台灣TOYOTA追加「牛魔王賽道版」　專屬調校更強悍

▲TOYOTA 「牛魔王賽道版」上市 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA總代理和泰追加「牛魔王賽道版」，具有專屬內外觀套件、底盤懸吊調校，售價為280萬。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA總代理和泰今（5）日針對Supra牛魔王限量追加「GR Supra Track Edition賽道版」，除了GR部門專屬調校的底盤、懸吊外，也增添專屬內外觀套件。

TOYOTA GR Supra
 3.0T Premium MT手排：266萬
3.0T Premium AT自排：269萬
3.0T Track Edition：280萬（新增車型

此次新增的Supra限量賽道版針對底盤、懸吊新增強化的前後防傾桿、底盤強化支架，同時也優化車體剛性，使轉向反應更直接。另外，AVS可變阻尼懸吊、LSD限滑差速器、EPS電子轉向系統都由GR團隊操刀調校。

▲GR Supra Track Edition賽道版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲GR Supra Track Edition賽道版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲牛魔王賽道版換上前後強化防傾桿、強化底盤支架，還具有專屬調校的AVS可變阻尼避震系統。

外觀上，牛魔王賽道版也具有專屬前輪拱導流片、碳纖維後尾翼、並且升級加大前碟盤、具有專屬紅色GR卡鉗，搭配19吋專屬消光黑鍛造輪圈；車內則具有GR Logo刺繡頭枕、紅色安全帶，提供滿滿賽道氛圍。

動力上則同樣採3.0T直列6缸汽油渦輪引擎、8速手自排變速箱，具有最大馬力340匹／51公斤扭力，0-100km／h加速4.3秒，在前置後驅下具有50：50完美前後配重，提供優異的操控動態。

▲GR Supra Track Edition賽道版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲GR Supra Track Edition賽道版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲GR Supra Track Edition賽道版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲GR Supra Track Edition賽道版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲GR Supra Track Edition賽道版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲牛魔王賽道版也有專屬前輪拱導流片、後碳纖維擾流尾翼，並加大前碟盤，搭配19吋專屬消光黑鍛造輪圈。

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關鍵字：汽車跑車雙門TOYOTA和泰Supra賽道版自排手排牛魔王限量GRTrack Edition

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