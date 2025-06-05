Suzuki「黃牌越野、滑胎重機」6／25上市！新引擎+配備可玩性高

▲Suzuki台鈴機車確定新DR-Z 4S／SM將於6月25日上市，為台灣少數日系黃牌越野、滑胎重機帶來新血！（圖／翻攝自Suzuki，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Suzuki新款「越野／滑胎重機」自去年米蘭車展發表、3月來台法規認證後，Suzuki台鈴機車也正式預告新一代DR-Z 4S、DR-Z 4SM 將於6月25日上市發表，這不僅是品牌經典機種回歸，同時也為台灣少數黃牌日系越野、滑胎車市場帶來新血！

▲Suzuki新DR-Z 4S／SM通過Euro5+規範，並且換上新車架，398c.c.水冷單缸引擎也具有鈦合金進氣門、雙火星塞設計。



Suzuki DR-Z 400最早於2000年上市，但在2009年不敵Euro 3法規面臨停產，暫別車市16年。不過隨著新一代車型優化，除了換上雙翼樑式車架、電子油門外，搭載的水冷398c.c.單缸引擎也通過Euro5+規範，並且具有鈦合金進氣門、新凸輪軸、雙火星塞設計，海外版本最大馬力來到38匹／8,000rpm、最大扭力3.73公斤米／6,500rpm。

▲DR-Z 4S／SM可獨立關閉後輪ABS系統，另外也配有滑動式離合器，在電子油門下後續也能改裝快排系統。



新DR-Z 4S／SM配備也很豐富，採用KYB 260mm行程前倒叉、後277mm行程單槍避震器，並且具有滑動式離合器、ABS防鎖死煞車系統（可單獨關閉後輪）、循跡控制系統等，其中還有G Mode提供礫石路段使用，不論是安全性、玩樂性質都相當高。

▲DR-Z 4SM更是台灣少有的日系黃牌滑胎車，相信可吸引不少消費者。