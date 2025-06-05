ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Suzuki「黃牌越野、滑胎重機」6／25上市！新引擎+配備可玩性高

▲Suzuki新DR-Z 4S／SM 6月25日上市。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki台鈴機車確定新DR-Z 4S／SM將於6月25日上市，為台灣少數日系黃牌越野、滑胎重機帶來新血！（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Suzuki新款「越野／滑胎重機」自去年米蘭車展發表、3月來台法規認證後，Suzuki台鈴機車也正式預告新一代DR-Z 4S、DR-Z 4SM 將於6月25日上市發表，這不僅是品牌經典機種回歸，同時也為台灣少數黃牌日系越野、滑胎車市場帶來新血！

▲Suzuki DR-Z4S 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuski DR-Z4SM滑胎車 。（圖／翻攝自Suzuski）

▲Suzuki新DR-Z 4S／SM通過Euro5+規範，並且換上新車架，398c.c.水冷單缸引擎也具有鈦合金進氣門、雙火星塞設計。

Suzuki DR-Z 400最早於2000年上市，但在2009年不敵Euro 3法規面臨停產，暫別車市16年。不過隨著新一代車型優化，除了換上雙翼樑式車架、電子油門外，搭載的水冷398c.c.單缸引擎也通過Euro5+規範，並且具有鈦合金進氣門、新凸輪軸、雙火星塞設計，海外版本最大馬力來到38匹／8,000rpm、最大扭力3.73公斤米／6,500rpm。

▲Suzuki DR-Z4S 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki DR-Z4S 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki DR-Z4S 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲DR-Z 4S／SM可獨立關閉後輪ABS系統，另外也配有滑動式離合器，在電子油門下後續也能改裝快排系統。

新DR-Z 4S／SM配備也很豐富，採用KYB 260mm行程前倒叉、後277mm行程單槍避震器，並且具有滑動式離合器、ABS防鎖死煞車系統（可單獨關閉後輪）、循跡控制系統等，其中還有G Mode提供礫石路段使用，不論是安全性、玩樂性質都相當高。

▲Suzuski DR-Z4SM滑胎車 。（圖／翻攝自Suzuski）

▲DR-Z 4SM更是台灣少有的日系黃牌滑胎車，相信可吸引不少消費者。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車二輪重機Suzuki鈴木台鈴DR-Z4SSM越野滑胎黃牌單缸日系經典

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【救救偶！】姊弟玩遊樂設施　大哭求救vs.淡定坐旁邊畫面超反差XD

推薦閱讀

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

TOYOTA原廠暴雷推「最強性能Corolla」！1.6升渦輪榨330匹馬力

TOYOTA原廠暴雷推「最強性能Corolla」！1.6升渦輪榨330匹馬力

最新文章

TOYOTA原廠暴雷推「最強性能Corolla」2025-06-05

Suzuki DR-Z 4S／SM越野、滑胎車2025-06-05

「HONDA熱銷MPV」推出豪華4人座套件2025-06-05

MG「新一代HS休旅」超過1千公里2025-06-05

福斯老麵包車扛過加州野火成傳奇2025-06-05

印度汽車大廠首款旗艦電動車登場2025-06-05

賓士GLE／GLS性能休旅推特仕版2025-06-04

賓士「新CLA電動轎跑」上線投產2025-06-04

Brembo發表新Greentell技術2025-06-04

中華J Space「全新特仕車」開賣　2025-06-04

熱門文章

台灣「納智捷3款休旅」降價最高15萬2025-06-04

新一代「福斯Tiguan休旅」試駕2025-06-04

MG「新一代HS休旅」超過1千公里2025-06-05

賓士GLE／GLS性能休旅推特仕版2025-06-04

新一代「TOYOTA Vios換1.5升油電」2025-06-03

福斯老麵包車扛過加州野火成傳奇2025-06-05

印度汽車大廠首款旗艦電動車登場2025-06-05

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場2025-05-29

Volvo「二度小改XC60」再添新色2025-06-03

台灣山葉發布新3缸仿賽供應狀況2025-06-03

相關新聞

福斯經典麵包車「扛過加州野火成傳奇」！原廠出手宣佈全面修復

福斯經典麵包車「扛過加州野火成傳奇」！原廠出手宣佈全面修復

印度汽車大廠「首款旗艦電動車登場」！配備L2駕駛輔助還有召喚模式

印度汽車大廠「首款旗艦電動車登場」！配備L2駕駛輔助還有召喚模式

限量450台！賓士「AMG GLE／GLS」推特仕版　胭脂紅內裝超吸睛

限量450台！賓士「AMG GLE／GLS」推特仕版　胭脂紅內裝超吸睛

賓士「新CLA電動轎跑」上線投產！首波2車型、維持德國製造

賓士「新CLA電動轎跑」上線投產！首波2車型、維持德國製造

Brembo「新Greentell技術」減少煞車粉塵　碟盤更薄、壽命卻更長

Brembo「新Greentell技術」減少煞車粉塵　碟盤更薄、壽命卻更長

讀者迴響

熱門文章

台灣「納智捷3款休旅」降價最高15萬！n7電動車折12萬

台灣「納智捷3款休旅」降價最高15萬！n7電動車折12萬

新一代「福斯Tiguan休旅」試駕！舒適滿配大全餐　性能熱血全包

新一代「福斯Tiguan休旅」試駕！舒適滿配大全餐　性能熱血全包

MG「新一代HS休旅」一桶油可跑1千公里！全新1.5升油電很省油

MG「新一代HS休旅」一桶油可跑1千公里！全新1.5升油電很省油

限量450台！賓士「AMG GLE／GLS」推特仕版　胭脂紅內裝超吸睛

限量450台！賓士「AMG GLE／GLS」推特仕版　胭脂紅內裝超吸睛

新一代「TOYOTA Vios換1.5升油電」油耗上看30km/L！預計8月發表

新一代「TOYOTA Vios換1.5升油電」油耗上看30km/L！預計8月發表

福斯經典麵包車「扛過加州野火成傳奇」！原廠出手宣佈全面修復

福斯經典麵包車「扛過加州野火成傳奇」！原廠出手宣佈全面修復

印度汽車大廠「首款旗艦電動車登場」！配備L2駕駛輔助還有召喚模式

印度汽車大廠「首款旗艦電動車登場」！配備L2駕駛輔助還有召喚模式

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場！台灣有望國產取代Outlander

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場！台灣有望國產取代Outlander

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366