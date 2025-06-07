TOYOTA暴力鴨「日改裝大廠推兇猛空力套件」！外型更殺提升賽道表現

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota GR Yaris 可謂是近年來最膾炙人口的一款掀背鋼砲，搭載強勁的 1.6 升渦輪增壓三缸引擎和四輪驅動系統，堪稱公路殺手之一。GR Yaris 自 2020 年推出迄今，無論是原廠或是坊間的改裝廠都一直忙於提供各種升級方案。其中日本知名改裝品牌 HKS 日前宣布推出針對 GR Yaris 打造的全新空力套件，使其外型更具侵略性，並保有更加優異的空氣力學表現。

▲日本知名改裝廠 HKS 推出 Toyota GR Yaris 專屬空力套件

這款由 HKS 命名為 Type-S Gen2 的空力套件不僅讓 GR Yaris 看起來更具侵略性，還改善整體的空氣力學性能。對於喜歡在賽道上激烈操駕的車主來說，這組升級套件可能是最佳的選擇之一。

在車頭部分，HKS 重新開發前下擾流的造型設計，並以 GFRP (玻璃纖維複合材質) 製成，同時搭配碳纖維飾板，官方指出其能增加前軸的下壓力。車側方面則是開發出同樣採用玻璃纖維製成的全新側裙，車尾部分則可以看到從車頂延伸出來的是一組碳纖維尾翼，搭配鵝頸式尾翼造型不僅顯眼，同樣能夠增強下壓力。

HKS 表示，Type-S Gen2 空力套件能夠有效增進空氣力學性能，可惜的是官方並未公布具體的下壓力數據。但是官方已經派出一輛配備全套配置的 GR Yaris，並已經參加了日本 2025 年超級耐力系列 ST-2 組的比賽。

在日本，前下擾流的售價為 16.5 萬日圓，而側裙和尾翼的售價則分別為 13.2 萬日圓。目前官方尚未公佈這些零件是否會在國際市場發售，因此日本市場以外的 GR Yaris 車主可能需要找到進口相關零件的途徑。