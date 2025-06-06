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KIA「小改款Sportage」歐規發表！維持7速雙離合、台灣最快年底見

▲KIA小改款Sportage歐規發表。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA小改款Sportage歐規發表，變速箱仍維持7速雙離合不變，與南韓版本的8速手自排不同。（圖／翻攝自KIA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

KIA主力休旅Sportage在去年11月於南韓發表小改款車型後（報導請點此），近日也發表歐規車型，除了內外觀升級外，動力選擇也更豐富。雖然小改款內容與南韓版本大致相同，但變速箱形式則與韓規不同，仍與現行款同樣維持7速雙離合自手排。

歐規小改款Sportage在「Opposites United」設計語彙下，換上新的Star Map家族化風格，同時搭配黑色水箱護罩、下氣壩讓視覺耳目一新，車身尺碼為4,540mm x 1,865mm x 1,645mm，軸距2,680mm，並提供17-19吋輪圈，其中GT-Line版本則具有專屬18吋、19吋樣式。

▲KIA小改款Sportage歐規發表。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA小改款Sportage歐規發表。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA小改款Sportage換上Star Map車頭樣貌，與家族其他車款更看齊，座艙更是此次改款重點，具有新一代影音系統，連接性更便利。

座艙則採雙12.3吋數位儀表、中控曲面螢幕，並採用新款雙幅式方向盤、ccNC車載資訊娛樂系統及10吋抬頭顯示器，具有KIA Connect、手機無線Apple Carplay／Android Auto、OTA遠端無線韌體、手機數位鑰匙2.0（選配）功能，同時GT-Line車型的座椅、車內門版也採Dinamica超細纖維絨面皮革。

歐規Sportage也都標配Level 2駕駛輔助系統，動力編成除了既有1.6升汽油渦輪外，也有輕油電、渦輪油電及PHEV插電式油電等選擇，不過變速箱則維持DCT 7速雙離合自手排，並不像南韓版本改為8速手自排。

歐規Sportage由斯洛伐克Zilina工廠負責生產，預計在第3季上市，台灣市場方面則最快有望在年底車展亮相。

▲KIA小改款Sportage歐規發表。（圖／翻攝自KIA）

▲台灣市場方面，KIA小改款Sportage最快有望在年底車展亮相。

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