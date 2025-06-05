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Nissan N7電動車「首月接單破1.7萬張」！主攻年輕家庭首購族佔7成

圖文／7Car 小七車觀點

東風日產於 4 月底發表的全新純電中型房車 N7，在中國大陸市場開賣首月即取得 17,215 張訂單，展現出強勁的市場吸引力。根據原廠數據顯示，該車的消費者族群以 35 歲以下的年輕家庭為主，其中約 70% 為首次購買日產品牌車輛的用戶，顯示 N7 在拓展品牌客層方面發揮關鍵作用。

70% 為首購族　東風日產 Nissan N7 首月接單突破 1.7 萬張

N7 主打實用與舒適兼具的家用訴求，搭載 58kWh 與 73kWh 兩種電池選項，最大續航里程達 635 公里（CLTC 標準）。車型方面，消費者可選擇 Max、Pro 與 Air 三種等級，其中 Max 與 Pro 提供雙電池版本，建議售價介於人民幣 11.99 萬至 14.99 萬元。

70% 為首購族　東風日產 Nissan N7 首月接單突破 1.7 萬張

在產品科技面，N7 配備由日產與中國大陸自駕技術公司 Momenta 合作開發的「導航輔助駕駛系統」（Navigate on Autopilot），提升行車安全與便利性。座艙方面則導入 AI 自適應姿勢調整座椅，可依據駕駛者體態自動調整，強調「零壓感」乘坐體驗，滿足長途乘坐的舒適需求。

70% 為首購族　東風日產 Nissan N7 首月接單突破 1.7 萬張

70% 為首購族　東風日產 Nissan N7 首月接單突破 1.7 萬張

為了配合新能源車市場擴張，東風日產同步強化銷售與售後網絡。線下部分已設立逾百座新能源車專屬交付中心與 500 多處訂車據點；線上則透過更新後的行動應用程式提供保養預約、進度查詢與社群互動功能，提升整體服務體驗。

N7 做為日產「Re:Nissan」復興計畫下首款新能源產品，未來將作為中國大陸市場重建銷售動能的重要指標車款，同時也預計出口至海外市場，以支援日產在全球新能源布局的戰略調整。東風日產總經理關口功強調，N7 將成為品牌重新出發的起點，拓展更豐富多元的汽車生活風貌。

70% 為首購族　東風日產 Nissan N7 首月接單突破 1.7 萬張

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nissan日產N7電動車房車電動汽車新車

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