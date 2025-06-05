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Volvo推出「主動式安全帶系統」　可依身形調整、首搭車款公布！

▲影片來源：Volvo

記者林鼎智／綜合報導

早在1959年成為全球第1個發明3點式安全帶、並免費開放專利的汽車品牌，Volvo統計，安全帶已挽救超過100萬人的生命，而最近Volvo又發明「主動式安全帶（Multi-adaptive safety belt 」，可讓安全帶依據不同身型自動調整至適當位置，甚至還具有OTA遠端無線更新功能。

▲Volvo推出智慧安全帶系統。（圖／翻攝自Volvo）

▲1959年Volvo工程師Nils Bohlin發明三點式安全帶，後來Volvo也無償開放專利，據統計三點式安全帶已挽救超過100萬人的生命，可說是安全帶始祖。（圖／翻攝自Volvo，以下同）

Volvo推出的「主動式安全帶」結合車室內的傳感器，可將乘坐者的身形傳送給安全帶電子系統，該系統可在事故發生時瞬間做出反應，並且在即時數據下，這套智慧安全帶會自動調整到最佳位置，以提供最大程度的防護。

Volvo表示，車載傳感器可精準檢測乘客的身高體重、體型與乘坐位置，同時根據車外的碰撞感測器傳輸資料，將有助於安全帶系統確定撞擊位置並進行調整。這套主動式安全帶也支援OTA無線更新，並且相較現行車款安全帶的3項內建資料一口氣增加至11個，以提供更多主動調整位置的設置。

▲Volvo推出智慧安全帶系統。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo推出智慧安全帶系統。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo與ZF合作開發的主動式安全帶，可根據乘坐者身形自動調整至最佳位置，可在撞擊時透過車外碰撞感測器，確定撞擊方向後將安全帶調整至最佳位置，以提供最大防護。

這套主動式安全帶系統是由Volvo與德國ZF共同開發，甚至還融入了AI技術，可在碰撞時確定最佳設定。Volvo也表示，未來有望將智慧安全帶系統擴展至旗下所有車款，率先首搭的車型將是明年亮相的EX60電動休旅。

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