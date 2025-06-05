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寶獅「小型掀背、休旅」新增頂規車型！電動版導入V2L、續航提升

▲208、2008新增頂規車型。（圖／翻攝自Peugeot）

▲寶獅近日為208、2008新增GT Premium頂規車型，動力也較過往提升。（圖／翻攝自Peugeot，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

寶獅（Peugeot）原廠近日為208小型掀背、2008休旅新增GT Premium車型，將作為該車系的頂規車型，動力系統也有升級；另外在E-208電動車型上，也導入了V2L外部供電功能、並且也提升最大續航表現。

新增的GT Premium車型在2008休旅上增添了18吋霧黑切削輪圈、並且雙車型都標配一系列駕駛輔助系統，包括全速域定速巡航、車道維持、盲點偵測等，同時座艙也增添手機無線充電板、具有 PEUGEOT i-Connect Advanced資訊娛樂系統及3D聯網衛星導航等。

▲208、2008新增頂規車型。（圖／翻攝自Peugeot）

▲208、2008新增頂規車型。（圖／翻攝自Peugeot）

▲GT Premium車型內裝也增添綠色縫線，並且增添手機無線充電板。

不僅如此，GT Premium車型在Iconium Alcantara麂皮內裝也採用Adamite綠色縫線，雙前座加熱功能、駕駛座電動調整腰靠按摩功能等。動力上，208 Hybrid的1.2升油電動力從原本的100匹、136匹分別提升至110、145匹，至於2008 Hybrid則是145匹。

電動車E-208、E-2008方面，也標配熱泵，同時E-208搭載51kWh電池、156匹電動馬達，WLTP續航力提升23公里來到432公里，成為同級最佳，另外也首度提供V2L外接供電功能。

▲208、2008新增頂規車型。（圖／翻攝自Peugeot）

▲電動車方面，E-208、E-2008皆標配熱泵，另外也導入V2L外接供電功能，E-208也動力、續航也提升。

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