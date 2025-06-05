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印度汽車大廠「首款旗艦電動車登場」！配備L2駕駛輔助還有召喚模式

圖文／7Car 小七車觀點

印度汽車大廠 Tata Motors 致力於在印度市場提供多元化的電動車產品組合，力求在印度電動車市場佔據主導地位，同時也代表著品牌需要推出一款旗艦電動車，同時有優異的性能和越野能力，因此全新的 Harrier.ev 便因此誕生，並在近日正式在印度上市。

▲Tata Harrier.ev 品牌旗艦電動車於印度上市。

Tata Harrier.ev 採用新世代 acti.ev+ 純電動車架構打造而成，在外觀設計方面，Harrier.ev 承襲 Tata 電動車家族的招牌設計，在車頭方面做了細部的改動，打造出獨特創新的視覺效果，中央採用電動車常見的封閉式格柵，兩側則是採用分離式頭燈組，搭配雙色鋁圈，全車系共計有四種車色供選擇。

內裝方面，Tata Harrier.ev 採用 Samsung 開發的 14.53 吋 QLED 多媒體娛樂觸控螢幕 (支援無線 Android Auto 和 Apple CarPlay)、串流媒體應用和遊戲、10.2 吋儀錶板 (支援全螢幕地圖)、雙區恆溫空調、無線手機充電板、通風座椅、駕駛座記憶功能、後排冷氣出風口、全景天窗、Boss 音響、智慧車內氛圍燈、後擋遮陽簾等等。

在安全性方面，Harrier.ev 配備 Level 2 級 ADAS，例如主動式緊急煞車、主動式巡航控制、遠光燈輔助等。標配 6 顆安全氣囊、ESP 和 ABS，此外，還有 360 度環景系統和盲點偵測等功能，另外這次還導入召喚模式，可解鎖自動無人駕駛停車。

動力部分提供 65kWh 和 75kWh 兩種電池組選擇，後輪驅動車型峰值功率為 238 匹馬力，雙馬達車型則在前軸增加了一具 158 匹馬力的馬達，綜效峰值扭力為 504 牛頓米，0-100 公里/小時加速僅需 6.3 秒。使用 125kW 直流充電器可在 25 分鐘內將電池電量從 20% 充至 80%。使用 Tata Mega 充電器，僅需 15 分鐘即可補充 250 公里續航里程。

Harrier.ev 是 Tata 首款採用後獨立懸吊的車型，原廠將雙馬達車型稱為 QWD，每軸各配備一具馬達，並提供地形模式，共有六種，包含普通、沙地、泥濘、雪地/草地、岩石爬行和自訂。此外，透明模式還能提供車身底部的畫面，幫助駕駛更輕鬆的穿越崎嶇路面。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TATA塔塔HarrierEV電動車休旅車汽車新車印度

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