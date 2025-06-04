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賓士「新CLA電動轎跑」上線投產！首波2車型、維持德國製造

▲影片來源：Mercedes-Benz

記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）大改款CLA在德國開放預訂後，今（4）日也宣布於Rastatt工廠上線量產，首波僅有CLA 250+與CLA 350 4MATIC兩款電動車型，當地售價自55,858.6歐元起，折合新台幣約204.3萬起。

▲賓士CLA上線投產 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士CLA電動車今（4）日於Rastatt工廠上線量產，在多間工廠協力下仍維持德國製造。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

賓士CLA採燃油、電動並存，不過首批僅有電動車型。新CLA由多間德國工廠為Rastatt工廠提供料件、最後由Rastatt工廠組裝下線；其中電動馬達及驅動單元由斯圖加特下圖爾凱姆（Stuttgart-Unterturkheim）工廠提供，CLA的車身結構、零組件則來自Kuppenheim工廠，至於電池則由Kamenz負責生產，使新一代CLA仍維持「德國製造」。

▲賓士CLA上線投產 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士CLA上線投產 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士CLA上線投產 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士新一代CLA首波僅有CLA 250+與CLA 350 4MATIC兩款電動車型。

至於大陸市場方面，北京奔馳（BBAC）也將為當地生產CLA，主要包括電池、電動驅動單元等，後續也將提供其他車型。

新一代CLA維持流線轎跑身形，具有橫貫式燈條、3芒星尾燈等，座艙則採10.25吋數位儀表、14吋中控螢幕，並首搭賓士自主研發的MB.OS影音系統，可支援ChatGPT、具有OTA遠端韌體更新等功能。

▲賓士CLA電動車德國開賣公布售價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士全新第3代CLA電動車公布德國售價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士新CLA電動車公布售價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲新CLA也是首搭賓士自主研發的MB.OS影音系統的車型。

新CLA搭載MMA平台，電動車為800V架構、皆採85kWh電池。其中CLA 250+為單馬達後驅，最大馬力達268匹／31.1公斤米扭力、WLTP最大續航力為694-792公里；至於CLA 350 4MATIC車型則是雙馬達4驅，最大馬力348匹／52.5公斤米扭力、最大續航力672-771公里。

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關鍵字：汽車電動賓士MercedesBenzCLA上線投產德國德系250350MMA續航

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