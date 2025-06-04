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Peugeot「電動鋼砲E-208 GTi」即將登場！法國利曼24耐揭曉真面目

圖文／7Car 小七車觀點

Peugeot 日前透過官方社群媒體預告將在 2025 年 6 月 13 日 Le Mans 24 小時耐力賽期間，將揭開純電動高性能掀背車 E-208 GTi 的神秘面紗，將承襲 208 GTi 的性能掀背車地位，提供優異的駕駛樂趣。

現行 Peugeot 208 於 2019 年登場，採用 CMP 模組化平台打造，外觀上具備家族化獅爪造型的 LED 頭燈，並從中延伸出 LED 日行燈到保險桿兩側，搭配大嘴式矩陣水箱罩營造出相當動感的氣息，同時引擎蓋前方也鑲上 208 銘牌辨識身份。車尾部分則是採用一體式燻黑式獅爪 LED 尾燈組，搭配保桿下方的擴散器設計跑格味相當濃厚。

內裝方面導入第二代 Peugeot i-Cockpit 設計，採用 3D 全液晶顯示螢幕儀表板、小直徑平底化方向盤、7 吋獨立式多媒體觸控螢幕，加上電子線傳營造出十足的科技氛圍。

在過去兩年當中，Peugeot 208 一直是歐洲市場最暢銷的小車型之一，其中 e-208 功不可沒，它曾贏得了歐洲電動車市場的銷售冠軍，小巧緊湊的車身，符合歐洲市場用戶的需求。

然而現行款 Peugeot 208 自推出以來一直未有傳承自 1984 年推出 205 GTI 以來的 GTI 性能車型，但是 Peugeot 原廠決定打破現有的情勢，預計推出全新 208 GTI，不過與以往不同的是這次將以電動車的身分回歸市場。

現行款 Peugeot 208 僅有在 2021 年由總代理寶嘉聯合特別提供限量 4 輛開放購買，包含Allure 2 台、Active 1 台以及 GT Line 1 台，售價分別是 Active 86.9 萬、Allure 99.9 萬 （另有多里程版 96.9 萬）與 GT Line 112.9 萬。不過因車型數量有限，將依各車型購買意願人數採公開抽籤選出幸運車主，偶爾能夠在社群媒體上看見網友分享這款法式掀背車的身影。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Peugeot寶獅E-208208GTi電動鋼砲法系掀背車汽車新車LeMans利曼24耐

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