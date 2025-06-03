Volvo「二度小改XC60」再添新色！OTA更新影音升級、台灣即將導入

▲北美Volvo釋出OTA更新，同時也針對26年式XC60增添2款新車色。（圖／翻攝自Volvo，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Volvo在今年2月海外發表二度小改款XC60後（報導請點此），近日北美市場也釋出OTA遠端韌體更新，所有車型都將升級新版本資訊娛樂系統、以及新的UX使用者體驗，同時美規XC60也再添2款車色。

目前Volvo新版本影音系統已在EX30、EX90與新款XC90車型上推出，後續也會在所有2026年式新車上，至於現有車輛則透過OTA提供給內建Google系統的車款，大約有250萬輛Volvo車款受惠（包括部分早於2020年出廠車型），像是C40、XC40、EX40、EX40、S60、V60／Cross Country、XC60、S90、V90／Cross Country及部分XC90。

▲此次OTA更新約有250萬輛受惠，主要在UX使用者體驗上將更流暢簡潔。



Volvo僅透露新升級版本主要是「化繁為簡」，透過數據及用戶回饋設計，確保車主能安全且愉悅的與車輛互動。除了軟體更新外，未來26年式新車也會換上高通Snapdragon Cockpit晶片，將使Android Auto系統的處理速度比現行快上2倍，並且有更好的圖形生成處理，在導航呈現上更為流暢。

▲新XC60也增添Aurora Silver極光銀、Forest Lake金屬綠兩款新色，台灣市場也即將導入。



另外，美規新年式XC60也新增2款新色，分別為Aurora Silver極光銀、Forest Lake金屬綠，同時XC40也提供Black Edition黑化版。

台灣市場方面，目前二度小改款XC60也即將到來，新車換上新的斜柵水箱護罩、燻黑尾燈，座艙也從原本9吋螢幕升級為11.2吋，具有更快的處理效能。