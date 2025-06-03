賓士「電動G-Class」銷量慘！傳小型Baby G休旅改採油電動力

▲賓士「電動版G-Class」G 580自去年上市後銷量慘淡，也讓原廠考慮讓Baby G小型電動休旅改採油電動力。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）電動G-Class在去年推出G580車型後，銷量反而相當慘淡，即便在新能源車款趨勢的大陸市場，上市以來也只賣出58輛。市場反應如此也傳出賓士可能調整Baby G-Class小型電動休旅，改轉為油電動力。

賓士G580電動休旅在去年4月推出，不過就連德國媒體都不看好，因為自從上市一年後，這款電動休旅僅在歐洲賣出1,450輛、南韓賣出61輛，即便在電動車蓬勃發展的大陸市場，也才售出58輛，至於美國則可能更慘。

▲儘管電動G 580具有G-Turn原地旋轉、G-Sterring等技術，但銷量僅是燃油車型的7分之1，大陸市場只賣出58輛。



相反的，燃油版本的G-Class卻是G580的7倍之多，即便2款車型售價都不便宜，並且都有長軸距、大空間，不過電動G-Class更重的車重、以及EPA續航力只有385公里，也讓潛在買家仍偏好燃油動力。

對此，賓士在今年初也因電動車需求趨緩，確定在推出新電動車的同時也加大燃油動力的開發，儘管原廠打算推出小型Baby G-Class電動休旅，但也傳出內部也有打算改為油電動力的打算。

不管如何，Baby G-Class小型電動休旅已確定將與新一代CLA同樣搭載MMA平台，該平台可供BEV電動動力及ICE燃油引擎。

▲在MMA平台可供電動、燃油動力使用下，也讓賓士考慮讓Babe G改為油電動力。