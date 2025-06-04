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麥拉倫「750S超跑特仕版」全球限量50台！向利曼24耐冠軍30周年致敬

圖文／7Car 小七車觀點

為紀念品牌在 1995 年利曼 24 小時耐力賽上初登場即奪冠的傳奇戰績，McLaren 特別推出限量 50 台的 750S Le Mans 特仕版，標誌著這項歷史性勝利屆滿三十週年。該車型不僅承襲品牌對性能的堅持，更融入 MSO (McLaren Special Operations) 高下壓力套件 (HDK)，強化空力表現與賽道潛能。

向經典勝利三十週年致敬　McLaren 750S Le Mans 特仕版問世

此次特仕版 750S 以 1995 年奪冠的 #59 F1 GTR 為靈感來源，車身提供 Le Mans Grey 與 McLaren Orange 兩款經典塗裝，搭配專屬五輻 LM 輪圈與車頂進氣口，營造濃厚賽道氛圍。MSO HDK 套件包含加大碳纖維前分流器、升級版主動尾翼與新式下擾流板，帶來較標準版 750S 高出 10% 的下壓力，向當年 F1 LM 空力套件致敬。

向經典勝利三十週年致敬　McLaren 750S Le Mans 特仕版問世

向經典勝利三十週年致敬　McLaren 750S Le Mans 特仕版問世

車艙部分提供兩種配色組合，分別為碳黑 Alcantara 搭配鴿灰色或 McLaren 橘色內飾，皆附專屬 Le Mans 浮雕頭枕、腳踏墊與獨立識別銘牌。McLaren 表示，車主還可選配賽道紀錄銘板，標註 1995 年奪冠紀錄與品牌「三冠王」的輝煌歷史，即勝出勒芒 24 小時賽、印地 500 與摩納哥大獎賽，至今全球僅 McLaren 達成此紀錄。

向經典勝利三十週年致敬　McLaren 750S Le Mans 特仕版問世

750S Le Mans 依舊搭載 750PS 輸出的 4.0 升雙渦輪 V8 引擎與碳纖維 Monocage II 車體架構，結合 Proactive Chassis Control III 主動式懸吊系統，成為 McLaren 系列中最輕盈、最靈活的車款之一。加上此次 HDK 空力強化與選配碳纖維視覺套件，使其在造型與性能層面皆達標竿級水準。

向經典勝利三十週年致敬　McLaren 750S Le Mans 特仕版問世

向經典勝利三十週年致敬　McLaren 750S Le Mans 特仕版問世

McLaren 同時宣布將於 2027 年重返勒芒耐力賽最高級別 (Hypercar Class)，呼應此次 750S Le Mans 推出的象徵意義。品牌首席商務長 Henrik Wilhelmsmeyer 表示：「這款特仕車象徵 McLaren 的傳承與未來，是自 F1 LM 以來首度採用 HDK 空力套件的限量車型，預期將成為品牌收藏家與性能車迷爭相入手的熱門逸品。」

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：McLaren麥拉倫750SLeMans利曼耐力賽耐久賽超跑特仕版汽車新車跑車

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