ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Brembo「新Greentell技術」減少煞車粉塵　碟盤更薄、壽命卻更長

▲影片來源：Brembo

記者林鼎智／綜合報導

在制動系統中，來令片與碟盤摩擦產生的煞車粉塵，不僅影響鋁圈的整潔、同時也會對人體呼吸道系統造成損害。全球制動大廠Brembo最近就發表一項新技術，可大幅減少煞車粉塵。

事實上，在明年即將生效的歐盟7期排放法規中，除了碳排放外，煞車產生的微粒排放也受到限制，規範值為每公里7毫克，到了2035年更嚴苛至3毫克／公里，在此條件下，除了具有動能回收的電動車外，大部分乘用車都會受到影響。

對此，Brembo發表一款Greentell制動系統，透過在盤面使用特殊雷射塗層來減少煞車粉塵，該塗層是透過LMD雷射金屬沉積（Laser Metal Deposition）製程，利用雷射加熱粉末狀金屬，並將其噴塗在表面製成。

▲Brembo Greentell。（圖／翻攝自Brembo）

▲Brembo Greentell。（圖／翻攝自Brembo）

▲透過雷射加熱粉末狀金屬、噴塗在碟盤表面，可減少90%煞車粉塵，並較一般碟盤增加20-30%使用壽命。

這項技術在WLTP煞車測試規範下，Brembo聲稱Greentell制動組可減少微粒排放量90%，並且與一般鑄鐵碟盤相比，LMD塗層可減少盤面磨損80%，不過這並不代表碟盤壽命就增加80%，因為Greentell碟盤比一般碟盤還薄，使用壽命僅比一般碟盤增加20-30% 。

這套Greentell碟盤也需搭配與其對應的煞車來令片，在摩擦材質上也與傳統碟盤不同。目前Brembo這項技術將針對歐洲市場的Euro 7期規範為主，不過預料售價也會相對昂貴。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車煞車制動Brembo布蘭博碟盤來令歐盟7期Euro 7GreentellLMD雷射金屬沉積

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【等你老了就知道】妹妹被頭套姨嚇一個抖超大力

推薦閱讀

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

限量450台！賓士「AMG GLE／GLS」推特仕版　胭脂紅內裝超吸睛

限量450台！賓士「AMG GLE／GLS」推特仕版　胭脂紅內裝超吸睛

最新文章

賓士GLE／GLS性能休旅推特仕版2025-06-04

賓士「新CLA電動轎跑」上線投產2025-06-04

Brembo發表新Greentell技術2025-06-04

中華J Space「全新特仕車」開賣　2025-06-04

Nissan戰略電動休旅風阻係數曝2025-06-04

台灣「納智捷3款休旅」降價最高15萬2025-06-04

台灣3大機車廠運動帥車限時優惠2025-06-04

新一代「福斯Tiguan休旅」試駕2025-06-04

三菱第5代「7人座得利卡」最終特仕車現身2025-06-04

TOYOTA「油電7人座休旅」印度上市發表2025-06-04

熱門文章

台灣「納智捷3款休旅」降價最高15萬2025-06-04

新一代「TOYOTA Vios換1.5升油電」2025-06-03

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出2025-06-03

Volvo「二度小改XC60」再添新色2025-06-03

台灣山葉發布新3缸仿賽供應狀況2025-06-03

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場2025-05-29

新一代「福斯Tiguan休旅」試駕2025-06-04

台灣「TOYOTA RAV4」入手門檻漲16萬2025-06-02

三菱第5代「7人座得利卡」最終特仕車現身2025-06-04

台灣「Nissan國產X-Trail」最多降12.1萬2025-06-03

相關新聞

Nissan「戰略電動休旅」風阻係數曝！電子變色天窗、大空間6／17見

Nissan「戰略電動休旅」風阻係數曝！電子變色天窗、大空間6／17見

台灣3大機車廠「新鮮人運動帥車」優惠一次看　限時加碼拼銷量！

台灣3大機車廠「新鮮人運動帥車」優惠一次看　限時加碼拼銷量！

Peugeot「電動鋼砲E-208 GTi」即將登場！法國利曼24耐揭曉真面目

Peugeot「電動鋼砲E-208 GTi」即將登場！法國利曼24耐揭曉真面目

麥拉倫「750S超跑特仕版」全球限量50台！向利曼24耐冠軍30周年致敬

麥拉倫「750S超跑特仕版」全球限量50台！向利曼24耐冠軍30周年致敬

Volvo「二度小改XC60」再添新色！OTA更新影音升級、台灣即將導入

Volvo「二度小改XC60」再添新色！OTA更新影音升級、台灣即將導入

讀者迴響

熱門文章

台灣「納智捷3款休旅」降價最高15萬！n7電動車折12萬

台灣「納智捷3款休旅」降價最高15萬！n7電動車折12萬

新一代「TOYOTA Vios換1.5升油電」油耗上看30km/L！預計8月發表

新一代「TOYOTA Vios換1.5升油電」油耗上看30km/L！預計8月發表

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

Volvo「二度小改XC60」再添新色！OTA更新影音升級、台灣即將導入

Volvo「二度小改XC60」再添新色！OTA更新影音升級、台灣即將導入

台灣山葉發布「新3缸仿賽」供應狀況　23年式跨界重機限時出清

台灣山葉發布「新3缸仿賽」供應狀況　23年式跨界重機限時出清

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場！台灣有望國產取代Outlander

三菱全新「1.5升油電7人座休旅」7月登場！台灣有望國產取代Outlander

新一代「福斯Tiguan休旅」試駕！舒適滿配大全餐　性能熱血全包

新一代「福斯Tiguan休旅」試駕！舒適滿配大全餐　性能熱血全包

台灣「TOYOTA RAV4」汽油入手門檻漲16萬、油電多9萬！車系僅剩4款

台灣「TOYOTA RAV4」汽油入手門檻漲16萬、油電多9萬！車系僅剩4款

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366