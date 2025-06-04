Brembo「新Greentell技術」減少煞車粉塵　碟盤更薄、壽命卻更長

▲影片來源：Brembo



記者林鼎智／綜合報導

在制動系統中，來令片與碟盤摩擦產生的煞車粉塵，不僅影響鋁圈的整潔、同時也會對人體呼吸道系統造成損害。全球制動大廠Brembo最近就發表一項新技術，可大幅減少煞車粉塵。

事實上，在明年即將生效的歐盟7期排放法規中，除了碳排放外，煞車產生的微粒排放也受到限制，規範值為每公里7毫克，到了2035年更嚴苛至3毫克／公里，在此條件下，除了具有動能回收的電動車外，大部分乘用車都會受到影響。

對此，Brembo發表一款Greentell制動系統，透過在盤面使用特殊雷射塗層來減少煞車粉塵，該塗層是透過LMD雷射金屬沉積（Laser Metal Deposition）製程，利用雷射加熱粉末狀金屬，並將其噴塗在表面製成。

▲透過雷射加熱粉末狀金屬、噴塗在碟盤表面，可減少90%煞車粉塵，並較一般碟盤增加20-30%使用壽命。



這項技術在WLTP煞車測試規範下，Brembo聲稱Greentell制動組可減少微粒排放量90%，並且與一般鑄鐵碟盤相比，LMD塗層可減少盤面磨損80%，不過這並不代表碟盤壽命就增加80%，因為Greentell碟盤比一般碟盤還薄，使用壽命僅比一般碟盤增加20-30% 。

這套Greentell碟盤也需搭配與其對應的煞車來令片，在摩擦材質上也與傳統碟盤不同。目前Brembo這項技術將針對歐洲市場的Euro 7期規範為主，不過預料售價也會相對昂貴。