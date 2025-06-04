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台灣3大機車廠「新鮮人運動帥車」優惠一次看　限時加碼拼銷量！

▲三大機車廠6月運動幾種促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲搶攻開學季，台灣3大機車廠SYM三陽、KYMCO光陽與Yamaha山葉在6月也針對運動機種促銷，限時優惠再加碼。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

 記者林鼎智／綜合報導

瞄準開學旺季，國內三大機車廠「SYM三陽、KYMCO光陽、Yamaha山葉」紛紛推出6月優惠，其中更針對主流運動機種做促銷，包括三陽Jet SL車系、光陽RTS R 165與山葉CYGNUS等，除了可直扣購車金外還有限時加碼、分期優惠及車險保障等，想要通勤、跑山環島的大學新鮮人可把握機會。

KYMCO光陽
光陽6月針對學生族推出「RTS R 165傑出學騎」限時購車優惠，即日起至6月底止，憑有效學生證明購買RTS R 165除了可享直扣4,000元外，光陽再加碼3,000元優惠，並可享24期分期零利率（分期現金同價）與道路救援費用險、丟車賠車險等保障。

▲三大機車廠6月運動幾種促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開不只是單純套缸。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽針對「最強白牌RTS R 165」限時促銷，同時也提供免費試乘活動。（圖／翻攝自光陽、資料照）

為了讓消費者實際體驗RTS R 165實力，KYMCO光陽也同步推出「RTS R 165免費試乘活動」（連結請點此），即日起開跑，可至指定經銷據點預約試乘。

KYMCO 「傑出學騎」限時購車活動
 活動車款：RTS R 165
活動期間：即日起至 2025/06/30 (領牌完成)
活動內容：
學生加碼 3,000 元購車優惠
購車金 4,000 元 (直扣)
分期24期零利率 (分期現金同價)
分期獨享「神盾」防護保障

SYM三陽
三陽6月也針對「雙冠王」Jet SL（賽事冠軍）、Jet SL+（銷售冠軍）促銷，除了享購車金4,000元（直扣）外，三陽再限時加碼1,500元（電匯、禮券或加油卡）優惠，並提供24期分期0利率（現金分期同價）、分期再獨享六百萬安心險。

另外，三陽Jet SR車系也針對CBS版優惠7,000元（直扣）、ABS版優惠2,000元（直扣）、再加碼購車金2000元（電匯）、分期24期0利率及六百萬安心險等優惠。

▲Jet SL。（圖／翻攝自SYM）

▲Jet SL。（圖／翻攝自SYM）

▲三陽針對Jet SL車系推出優惠，除了享購車金4,000元外，三陽再限時加碼1,500元優惠。

註： 六百萬安心險包括【駕駛人傷害險-單一事故(20萬/200萬)+乘客體傷責任險(400萬)+被竊損失險(3萬)+被竊損失險_被竊代車費用(日額100元/3,000元)+火災事故險(3萬)】。

Yamaha
台灣山葉即日起至6月底止，針對CYGNUS提供購車金3,000元或0利率分期優惠二選一，另外再送保養套組3回。

▲三大機車廠6月運動幾種促銷 。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣山葉針對CYGNUS提供購車金3,000元或0利率分期優惠二選一，另外再送保養套組3回。

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關鍵字：汽車新鮮人光陽KYMCO白牌RTS R 165165水冷JET SLSYM三陽山葉CYGNUS

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