Nissan「戰略電動休旅」風阻係數曝！電子變色天窗、大空間6／17見

▲影片來源：Nissan



記者林鼎智／綜合報導

Nissan新一代Leaf即將在6／17全球首發，原廠也為這款轉型為電動休旅的全球戰略車款炒熱氣氛，不僅釋出3段短片、闡述設計理念，同時也公布0.25Cd超低風阻係數、以及電子調光天窗等細節。

▲Nissan新一代Leaf即將在6／17全球首演，原廠也釋出相關細節。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



Nissan指出，新一代Leaf自2010年上市以來，已在全球售出近70萬輛，車主累積總里程高達280億公里，而全新化身電動休旅的第3代Leaf也汲取先前經驗，並且將成為電動車創新者，成為替代燃油車的可靠方案。

▲新Leaf擁有最低0.25Cd風阻係數表現，並且在CMF-EV平台下具有寬敞空間。



全新Leaf外型以空氣力學為核心，在北美、日本市場風阻係數為0.26Cd，而歐規車型則在專屬輪圈、後視鏡設計下，使風阻係數更來到0.25Cd。所以Leaf都將具有平整化車門把手、主動式進氣格柵、輪圈設計及平整化底盤、斜背身形，開發設計師也提到，每項設計都從空力、節能出發，並且在CMF-EV平台下也透過降低車高12mm提升表現，具有平坦的車室空間。

另外，新一代Leaf也可選配電子調光全景天窗，透過電致變色技術調整玻璃的透明度，同時該天窗還採用IR紅外線反射塗層，可減少陽光照射。

▲新Leaf也提供電子調光玻璃天窗，可透過電致變色技術調整玻璃透明度。