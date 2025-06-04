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TOYOTA「油電7人座休旅」印度上市發表！2.8升動力折合新台幣156萬

▲TOYOTA經典Fortuner休旅推出輕油電新選擇。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA經典Fortuner休旅推出輕油電新選擇。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

印度熱銷的TOYOTA Fortuner 7人座休旅迎來有感戰力更新，原廠近期發表全新的輕油電選擇，以2.8升柴油渦輪搭配48V輕油電，TOYOTA Fortuner還具備不俗的7人座空間與強悍四驅越野能力！

▲TOYOTA經典Fortuner休旅推出輕油電新選擇。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力以2.8升柴油渦輪搭配48V輕油電。

TOYOTA Fortuner為台灣有販售的Hilux雙生血緣車，兩者都是強調強悍的四驅越野能力，末代車型的TOYOTA Fortuner，原廠為了強化產品競爭力，特別為TOYOTA Fortuner推出48V輕油電技術，並命名為Fortuner Neo Drive，當地售價折合新台幣156萬起。

Fortuner 輕油電版維持的粗獷外觀設計，細節上仍有辨識差異。車身尾門加入油電專屬徽飾，車內則透過數位儀表板顯示能量流與油電動力資訊，讓駕駛即時掌握系統運作狀態。

▲TOYOTA經典Fortuner休旅推出輕油電新選擇。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲油耗數據尚未公布，原廠表示省油功力提升5%。

Fortuner 仍搭載 2.8 升4缸渦輪柴油渦輪引擎，加入48V輕油電系統後，動力與效能更進一步。其系統由一顆皮帶驅動的整合式起動發電機（ISG）與小型鋰電池組成，支援自動啟停、煞車能量回收與電動輔助動力功能。

原廠表示，這套系統不僅保留柴油引擎的高扭力優勢，繳出204匹馬力、51公斤米扭力，還可使油耗表現提升約 5%，同時在城市走走停停情境中提供更順暢的駕駛感。

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