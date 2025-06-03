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新一代「TOYOTA Vios換1.5升油電」油耗上看30km/L！預計8月發表

▲TOYOTA Vios將採用新世代的1.5升油電！泰國預計8月首發。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Vios將採用新世代的1.5升油電！泰國預計8月首發。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

來自亞太規Yaris Cross的1.5升油電系統，泰國預計8月發表新一代TOYOTA Vios油電版，屆時重量更輕的油電Vios將帶來比Yaris Cross更出色的節能油耗，平均油耗上看30km/L水準。

▲TOYOTA Vios將採用新世代的1.5升油電！泰國預計8月首發。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Vios比起Yaris Cross擁有輕量化優勢，油耗表現預期更出色。

代號2NR-VEX的1.5升油電系統，為亞太規TOYOTA Yaris Cross主力武器，採用1.5升自然進氣搭配電動馬達，引擎本體繳出91匹馬力，電動馬達提供80匹馬力，綜效輸出達111匹馬力，在Yaris Cross身上具有26.3km/L亮眼的油耗表現。

至於泰國8月預計發表的油電Vios來自Yaris Cross架構，而體型更小、重量更輕的 Vios Hybrid 預期油耗表現將更為出色，有望突破 30km/L，超越主要競爭對手HONDA City e:HEV 的 27.8km/L 表現。

▲TOYOTA Vios將採用新世代的1.5升油電！泰國預計8月首發。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲油電Vios將具備完整的安全配備，不排除將追加GR Sport運動款。

除了有全新油電加持外，新油電Vios配備、安全表現也更完善，導入360度環景、BSM盲點偵測、RCTA後方來車警示、全速域ACC等，讓這輛入門小車一點都不陽春，外型也比台灣舊款更動感、更年輕。

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