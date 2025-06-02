TOYOTA「改款入門小跨界亮相」油耗26.3km/L！全新油電比Yaris更親民

▲歐洲發表小改款TOYOTA Aygo X！換搭1.5升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲TOYOTA最新發表小改款Aygo X，除了帶來有感的外觀、內裝升級，本次重點採用來自Yaris、Yairs Cross新世代的1.5升油電系統，不僅定位比Yaris更入門、更親民，透過新油電加持，新Aygo X也更省油！

▲小改款TOYOTA Aygo X性能、油耗相較過去明顯提升。

定位在Yaris之下的TOYOTA Aygo X，從過去小車轉型成市場熱門跨界，本次新增全新1.5升油電取代過去的1.0升自然進氣，新動力可繳出114匹馬力，比過去的1.0升71匹馬力更會跑，而平均油耗更出色來到26.3km/L。

▲首度新增超帥氣的Aygo X GR Sport。

除了有最新動力加持，改款新Aygo X並增加更帥氣的GR Sport運動款，Aygo X GR Sport 除了擁有專屬設計的前後保桿、黑色車頂、18 吋輪圈細節點綴外，懸吊系統也經過專屬調校，重心更低、操控更有樂趣。

▲車內升級數位儀錶，並增加電子手剎車。

中控搭載9吋觸控螢幕，換上全新升級數位儀錶，支援無線Apple CarPlay與 Android Auto，同時導入 TOYOTA Smart Connect 系統，提供即時交通路況、導航與OTA軟體更新功能。高階車型配備 JBL 音響系統，營造更具氛圍感的車內空間。

內裝用料方面也有所提升，油電車型標配電子手剎車，帶來更大的置物空間，駕駛與乘客皆可感受到更便利的使用體驗。