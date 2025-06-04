限量450台！賓士「AMG GLE／GLS」推特仕版　胭脂紅內裝超吸睛

▲賓士AMG針對GLE／GLS 63車型推出MANUFAKTUR Arctic Silver Edition特仕版，全球限量450台。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓士AMG（Mercedes-AMG）原廠針對AMG GLE、GLS推出「MANUFAKTUR Arctic Silver Edition」北極銀特仕版，除了有專屬銀色塗裝、首度推出的AMG霧銀飾板外，並透過黑色、紅色點綴，帶來更獨特的運動視覺，預計將在7月上市，全球限量450台。

▲特仕版具有專屬北極銀車色塗裝，並且在夜色套件下更具侵略感。



此次賓士針對 GLE／GLS 63車型推出的特仕版，除了專屬車色外，也提供22吋（GLE休旅、Coupe跑旅）或23吋（GLS）多幅式鍛造輪圈，該輪圈採霧黑搭配紅色飾圈，並在輪圈孔蓋處具有AMG標誌及月桂冠花環元素，搭配鮮紅色卡鉗更搶眼。

▲特仕版也有專屬鍛造輪圈樣式，依車型提供22-23吋。



另外全車也在AMG Night Package夜色套件下，具有高亮黑前下擾流、後視鏡外蓋、車窗框、霧面黑車頂行李架與深色鍍鉻排氣尾管；座艙部分則延續黑紅主題，採胭脂紅／黑色Nappa真皮材質，座椅則有菱形車縫線，結合可發光AMG車門踏板、專屬MANUFAKTUR Arctic Silver銘牌及頭枕徽飾，為特仕版增添獨特性。

▲座艙採胭脂紅／黑色Nappa真皮材質，座椅也採菱形縫線，質感更出色。