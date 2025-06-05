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「HONDA熱銷MPV」主打豪華4人座！雙動力折合新台幣74萬

▲新年式HONDA Step WGN日本開賣！追加推出多功能的4人座新車型。（圖／翻攝自HONDA）

▲新年式HONDA Step WGN日本開賣！追加推出多功能的4人座新車型。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

主打7人座MPV的HONDA Step WGN，近日於日本推出新年式更新，亮點新增更討喜的Air EX 全新車型，透過座椅收折後，打造出空間更寬敞的4人座空間，當地售價354.31 萬日圓起，折合新台幣 74 萬元。

▲新年式HONDA Step WGN日本開賣！追加推出多功能的4人座新車型。（圖／翻攝自HONDA）

▲新年式HONDA Step WGN日本開賣！追加推出多功能的4人座新車型。（圖／翻攝自HONDA）

▲配備超豐富，拉近與豪華MPV距離。

為了滿足更多家庭買家的高階用車需求，HONDA近日在日本市場推出 Step WGN Air EX 新車型。此車型為現行第6代 Step WGN 的延伸版本，主打舒適與實用並進，藉由增加便利配備與質感細節，拉近與豪華 MPV 的距離。

Step WGN Air EX 基於標準 Air 車型開發，導入多項過去僅見於高階 SPADA 車型的配備。包含真皮包覆方向盤、前座加熱功能、第二排 Ottoman 腿靠設計、三區恆溫空調系統與全車 USB Type-C 充電插孔。此外，Air EX 還配備電動尾門與盲點偵測系統，大幅強化日常使用的便利與安全。

▲新年式HONDA Step WGN日本開賣！追加推出多功能的4人座新車型。（圖／翻攝自HONDA）

▲第3排收折後，第2排座椅能輕鬆滑移，創造出寬敞的4人座空間。

Air EX全新車型以原本的7人座布局升級改良，透過第3排平坦收折後，讓第2排擁有更便利的前後滑移，為後座乘客帶來更舒適寬敞舒適的大空間，讓HONDA Step WGN化身成尊榮感十足的4人座MPV。

動力方面，Air EX 提供兩種選擇，1.5 升渦輪引擎，以及2.0升e:HEV油電混合動力系統。兩種版本均可選擇前輪驅動或四輪驅動系統，滿足不同地區與用途的需求。無論城市通勤或郊區出遊，都能兼顧油耗與動力表現。

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