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三菱第5代「7人座得利卡」最終特仕車現身！下一代將採用全新油電

▲寶刀未老第5代得利卡D:5將在日本推出最終謝幕作。（圖／翻攝自X社群@midnight_p_skyz）

▲寶刀未老第5代得利卡D:5將在日本推出最終謝幕作。（圖／翻攝自X社群@midnight_p_skyz）

記者徐煜展／綜合報導

已經18年未改款的三菱得利卡Delica D:5，仍是寶刀未老作為日本暢銷車款之一，近來日本捕獲到神秘的偽裝得利卡測試車，被認為是5代謝幕的最終特仕車，將為5代畫下完美句點，準備迎接第6代大改款來臨。

▲得利卡Delica D:5將在日本推出5代特仕車，為迎接第6代大改款暖身。（圖／翻攝自三菱）

▲得利卡Delica D:5將在日本推出5代特仕車，為迎接第6代大改款暖身。（圖／翻攝自三菱）

從輕度偽裝測試車來看，新車針對保桿造型微調，同時具有黑化套件特徵，屆時因應末代促銷，特仕新車將會標配多項豐富配備，整體比例與輪廓依舊保有原有厚重感，展現5代得利卡在日本市場高人氣魅力。

▲得利卡Delica D:5將在日本推出5代特仕車，為迎接第6代大改款暖身。（圖／翻攝自三菱）

▲下一代得利卡將採用關鍵的油電動力。

至於傳言已久第6代得利卡，被視為電動化與平台更新的關鍵之作，未來預計將導入更多先進駕駛輔助系統，外型取自2023年亮相的D:X Concept概念車，科幻感十足、前衛，還具備不俗的3排7人座空間作為賣點。

下一代得利卡將因應趨勢，導入關鍵的電氣化技術，將用上Outlander的2.4升PHEV油電作為主力。作為一款橫跨超過18年的長壽車型，得利卡至今仍保有固定的支持者。日本這次針對外觀與配備進行的微調，搭配限定式樣的策略，無疑為即將登場的第6代鋪路。

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關鍵字：三菱DST ConceptMPV7人座得利卡

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