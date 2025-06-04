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65.6萬起！中華J Space「全新特仕車」開賣　外觀、配備升級更加分

▲中華J Space乘勝追擊！推出全新特仕車添戰力。（圖／翻攝自中華）

▲中華J Space乘勝追擊！推出全新特仕車添戰力。（圖／翻攝自中華）

記者徐煜展／綜合報導

在商用車銷售開出紅盤、闖出一片天的中華J Space，抓緊攻勢不給對手TOYOTA Town Ace超車機會，於6月4日推出全新特仕車，外觀、內裝都有亮點，另也帶著Colt Plus、Zinger換上新衣、新顏色搶訂單。

▲中華J Space乘勝追擊！推出全新特仕車添戰力。（圖／翻攝自中華）

▲中華J Space乘勝追擊！推出全新特仕車添戰力。（圖／翻攝自中華）

▲外觀增加新色，並升級標配前霧燈、後座電動窗等。

J Spece再推新作，全新推出搶眼新版「J Space特仕J」，增加黑頂雙色的幻影藍與焰影紅，還有內斂但不失霸氣的尊爵黑及完美純淨的冰曜白，搭配LED頭燈新設計鍍銀飾條。

特仕車升級搭載前霧燈，換上MAXXIS 14吋輪胎，後座升級電動窗，尊爵黑、冰曜白開價65.6萬，搭配舊換新60.6萬，黑頂雙色幻影藍與焰影紅為67萬，搭配舊換新62萬。

▲中華J Space乘勝追擊！推出全新特仕車添戰力。（圖／翻攝自中華）

▲中華J Space乘勝追擊！推出全新特仕車添戰力。（圖／翻攝自中華）

▲Colt Plus、Zinger商旅推出選配加價新車色。

60萬有找小車Colt Plus也出招，推出黑頂奶油黃、黑頂高山藍、黑頂花崗石棕3種新車色，增添時尚潮流，選配價3.3萬，Colt Plus提供52.6、58.6萬2款車型。

商用、家用都合適的Zinger商旅，也推出黑頂星辰藍、黑頂高山藍、黑頂爾本藍與黑頂花崗石棕4款新車色，選配加價3.7萬。5人座售價71.9～82.5萬，7人座售價80.9～91.5萬。

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