福斯經典麵包車「扛過加州野火成傳奇」！原廠出手宣佈全面修復

圖文／7Car 小七車觀點

今年 1 月 7 日在美國加州發生的 Palisades 火災燒毀了近 37 平方英里 (約 90 平方公里) 的土地，耗時 24 天才得以控制火勢。大火摧毀了數千棟房屋和商店，但也有部分物品倖免於難，其中有一輛採用藍白配色的 Volkswagen T2 在一片灰茫茫的街道當中倖存下來，成為顯赫的存在，甚至被洛杉磯當地媒體拍攝下來，成為當地居民災後的趣味討論之一。

隨著自 2023 年開始舉辦的 INTERNATIONAL VOLKSWAGEN BUS DAY 的到來，美國 Volkswagen 宣布將重新修復這輛經典 T2，使其恢復昔日的色彩。

這輛倖存的 T2 已經被送往 Volkswagen Oxnard Engineering Campus 工程園區進行修復工作，該園區是 Volkswagen 官方收藏和維護歷史車輛的地方。這輛藍色 T2 在一片焦黑的火災現場完整的倖存下來，亮眼的車色與現場環境形成強烈的對比。車主 Megan Krystle Weinraub 將其命名為“Azul”，在西班牙語中意為藍色。

雖然這輛藍色 T2 經歷火災的洗禮整體算是完整，但是車身右側還是有受到潑及，漆面遭到高溫而剝落，擋風玻璃也破裂，可以清楚看到車門上還有燒焦的痕跡，連前方向燈都融化了。

據 Volkswagen 原廠表示，這輛 T2 還需要“大量的機械維修和車身整修才能完全恢復運作”，預計年底前會完成修復工作。隨著修復工作的進展，Volkswagen 表示將會分享更多細節，屆時很有可能就能了解這輛車受損的程度。不過從官方公布的照片來看，這款經典的 T2 完整度相當高，以其歷史地位和車主對待它的意義，相信是值得修復保留下來。