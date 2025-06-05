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Nissan「輕型麵包車」將首搭e-Power油電！增扭力、挑戰本田N-Box

▲Nissan Roox 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan將為旗下「輕型MPV」Roox增添e-Power版本，將透過該油電系統挑戰Honda暢銷N-Box。（圖／翻攝自Nissan，圖為現行款）

記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）日本原廠傳出將針對旗下「輕型MPV」Roox進行改款，並且將為其導入e-Power油電動力，成為首款搭載e-Power的K-Car輕型車，為這款當地暢銷車型增添戰力。

Nissan不論是Note、Note Aura、Serena、Kicks、X-trail等暢銷車型中都有1款e-Power版本，為此原廠也打算下放到輕型車，並且透過電動化提升輕型車的扭力表現，同時也希望藉由Roox e-Power迎戰Honda N-Box、Suzuki Spacia等競爭對手。

現行款Nissan Roox於2020年上市、並在2023年小改款，外型上與Serena看齊，導入V-Motion設計語彙，並且有著寬敞平坦的車內空間、4.2吋全彩儀表、9吋中控螢幕，另外也提供選配ProPilot輔助系統。

目前Roox e-Power也在網路上被捕獲測試車，預料將採660c.c.直列3缸引擎、64匹電動馬達及電池組成，同時也會有e-Pedal單踏板模式。

▲Nissan Roox 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Roox在日本也相當暢銷，2,495mm的軸距空間也相當寬敞，現行款採4.2吋全彩儀表、9吋中控螢幕。

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